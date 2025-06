Torre idrica di Marcignana, c'è la data per l'abbattimento

"È stato un percorso lungo ma siamo riusciti a provvedere a questo momento veramente importante per la frazione - commenta il sindaco Alessio Mantellassi - . Era un impegno preso con i cittadini, anche nel Piano Frazioni e Quartieri, quello di rimuovere questa vecchia torre nel cuore della frazione, brutta e non più funzionale al suo scopo. Ringrazio gli uffici tecnici per aver portato a termine un impegno cominciato alcuni anni fa, e chiedo l'impegno dei cittadini nel rispettare l'ordinanza per la messa in sicurezza dell'area durante l'intervento di abbattimento".

Giovedì 26 giugno 2025 sarà un giorno storico per Marcignana: è infatti la data segnata sul calendario in cui verrà abbattuta la cisterna risalente agli anni '50. Un impianto dismesso da anni, dopo l'arrivo di macchinari più moderni, efficienti ed efficaci. L'amministrazione comunale, dopo l'abbattimento andato a buon fine per Avane, da mesi sta provvedendo a tutte le procedure per eliminare anche la cisterna di Marcignana di via Antonio Negro, alta ben 25 metri. Un intervento da 80mila euro.

"L'intervento era stato finanziato fin dall' insediamento della nuova amministrazione, l'iter è stato lungo ma finalmente togliamo una struttura ormai in disuso. È stata una richiesta più volte pervenuta dai cittadini al Comune che finalmente sarà esaudita" commenta l'assessore ai Lavori Pubblici, Simone Falorni.

Per eseguire questo intervento

sarà necessaria un'evacuazione di un'area del raggio di 50 metri dal centro della struttura, come determinato dalla Prefettura di Firenze durante la commissione tecnica territoriale dedicata. L'evacuazione è necessaria per l'incolumità pubblica durante le operazioni di demolizione e riguarda persone e animali all'interno delle attività. Saranno chiuse anche le attività economiche.

Dunque, per giovedì 26 giugno viene ordinata l'evacuazione di tutte le persone residenti, domiciliate o presenti per qualsiasi motivo negli edifici dell'area entro e non oltre le ore 10. Si vieta l'accesso e la permanenza fino alla fine dell'intervento, previsto per le 17 o comunque fino a avvenuta comunicazione di cessato pericolo.

Le vie interessate dall'evacuazione (specificatamente per questi numeri civici) sono:

• Via Antonio Negro civico 3, 4, 6;

• Via Bacoli e Palazzo civico 3;

• Via della Nave di Marcignana 40.

Dai dati comunali, sarebbero 43 le persone residenti o domiciliate nelle vie interessate, censite secondo gli ultimi dati. A loro saranno notificate direttamente dal Comune le procedure per l'evacuazione.

COSA FARE PRIMA DI LASCIARE L'ABITAZIONE - Per ragioni di massima sicurezza, prima di evacuare l'area entro le ore 10:00, sarà necessario seguire queste semplici precauzioni:

1. Finestre e Tapparelle: Lasciare le finestre socchiuse (non sigillate) e abbassare completamente le tapparelle o chiudere le persiane. Questa misura serve a ridurre l'impatto dell'onda d'urto;

2. Animali: Assicurarsi di portare con sé tutti gli animali domestici;

3. Veicoli: Spostare automobili, moto e altri veicoli al di fuori dell'area di sicurezza. Si consiglia di spostare i veicoli nelle aree di sosta limitrofe (parcheggio su via del Saettino di fronte alla scuola, via Filippo Turati e il parcheggio dietro al Circolo Arci).

ORDINANZE AL TRAFFICO - Sono stabiliti anche dei provvedimenti di viabilità temporanei. Via della Nave (dall'intersezione con via del Piano fino a quella con via del Saettino), via Negro e via Bacoli e Palazzo vedranno il divieto di transito e sosta dalle 8.30 alle 19, e il divieto di transito pedonale dalle 10 alle 19.

INCONTRO PUBBLICO - Per illustrare tutti i dettagli e rispondere a eventuali domande, invitiamo a partecipare all'incontro pubblico in programma per lunedì 23 giugno 2025, alle 18, al circolo Arci di Marcignana (Via Val d’Elsa, 132).

SUPPORTO E CONTATTI UTILI - Per qualsiasi necessità legata all'evacuazione (trasporto per persone con difficoltà motorie, esigenze sanitarie, ecc.) e informazioni sull’intervento è possibile contattare: Ufficio Lavori Pubblici Tel. 0571 757596 (dal lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 9:00 alle 13:00 – Martedì e Giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00).

In caso di gravi difficoltà nella gestione degli animali di proprietà, presenti nell’area oggetto di evacuazione, è possibile contattare per una valutazione - entro il 19/06/2025 - ai fini dell'eventuale attivazione di misure di supporto: U.O.C. Ambiente – u.ambiente.sicurezza@comune.empoli.fi.it Tel. 0571 757042 (Lu-Ve ore 10.00-12-00)