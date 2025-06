Vescovi toscani a Gerusalemme: in tre tornano in Italia. C'è anche Giovanni Paccosi

Il 14 giugno tre vescovi toscani – Giovanni Paccosi (San Miniato), Paolo Giulietti (Lucca) e Simone Giusti (Livorno) – sono partiti da Amman su un volo per Roma insieme a un laico della diocesi di Siena.

Gli altri membri della Conferenza episcopale toscana, tra cui il presidente cardinale Paolo Augusto Lojudice, restano nella capitale giordana in attesa di un volo per l’Italia, dopo essere giunti da Gerusalemme in seguito allo scoppio del conflitto tra Israele e Iran.

“Siamo più di 30 persone, appena possibile rientreremo”, ha dichiarato Lojudice a Radio Vaticana, spiegando che, conclusa la Messa al Santo Sepolcro, si sono diretti verso Amman con l’aiuto della Custodia di Terra Santa, della nunziatura apostolica e dell’ambasciata italiana.

“Il nostro pellegrinaggio ha avuto un epilogo imprevisto. Siamo in preghiera, tranquilli, accolti e assistiti”, ha aggiunto. E ha concluso con una riflessione: “La pace è possibile nonostante tutte le assurdità messe in atto per distruggerla. Le conseguenze di quanto sta accadendo dureranno decenni”.