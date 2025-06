Picchiò l’arbitro 19enne: Il padre del calciatore under 12 ora indagato anche per rapina

Spuntano nuove accuse per il padre del giovane calciatore della Vis Pesaro che domenica ha aggredito un arbitro 19enne al termine di una partita under 12 ad Arezzo. Già indagato per lesioni aggravate e sequestro di persona, il 45enne potrebbe ora dover rispondere anche di rapina.

Nel corso di una perquisizione nella sua abitazione a Pesaro, i carabinieri hanno rinvenuto due orologi appartenenti all'arbitro, probabilmente sottratti mentre il ragazzo era tramortito. L’arbitro, che ha riportato fratture, contusioni e persino morsi, ha una prognosi di 40 giorni. Nonostante le ferite, mercoledì è atteso all’esame di maturità.

