Aiuta ReSo, i sindaci dell’Unione dei Comuni lanciano la campagna di raccolta fondi dopo l'incendio ai magazzini

Da una prima stima approssimativa, sarebbero 11 le tonnellate di cibo perse nell'incendio ai magazzini dell'associazione Re.So Recupero Solidale, avvenuto alle 3 di notte di giovedì 12 giugno 2025. Una quantità veramente importante che sarebbe potuta andare nelle case delle famiglie indigenti tramite i canali consolidati di solidarietà e che invece sono finiti in fumo. Le amministrazioni comunali lanciano una raccolta fondi a sostegno dell'associazione.

"È tempo di ridare indietro quello che Re.So ha dato per tanti anni alla comunità empolese e del circondario - ha commentato il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, e i sindaci dell'Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa -. Il magazzino dell'associazione è inagibile ma le necessità dei meno abbienti purtroppo rimangono. Per questo abbiamo promosso una raccolta fondi chiamata AIUTA RESO, AIUTA LA COMUNITÀ. Il modo è semplice: basterà fare una donazione all'iban di Reso IT83X0842537831000030375166, Banca di Credito Cooperativo di Cambiano – Filiale di Empoli. Con il vostro contributo, che arriverà direttamente a Re.So, sarà possibile ripristinare le derrate alimentari andate in fumo e aiutare concretamente i volontari dell'associazione".

COSA FA RE.SO: Re.So si occupa del recupero di prodotti alimentari ed extra alimentari in scadenza o che non sono stati venduti perché danneggiati. Arrivano dai negozi Unicoop di Empoli e degli altri Comuni dell’Empolese Valdelsa, oltre che da altri supermercati e aziende locali. La distribuzione del cibo a centinaia di persone indigenti assistite dalle oltre 30 Associazioni della nostra rete. Inoltre si occupa anche del recupero di frutta e verdura dalle organizzazioni di produttori. Ogni anno vengono fatte due raccolte straordinarie direttamente nelle sezioni Unicoop Firenze, chiamate Alimenta la Solidarietà, a cui i clienti rispondono donando i prodotti acquistati in più. Tra gli altri aiuti, Re.So organizza il mercatino Solidarietà in festa e Pranzo Amico.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate