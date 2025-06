Bambina di 10 anni dispersa al Lago di Bilancino: ricerche in corso

Ore di intensa paura al lago di Bilancino, nel comune di Barberino di Mugello, dove sono in corso le operazioni di ricerca di una bambina di 10 anni dispersa mentre faceva il bagno. L’allarme è scattato nei pressi della spiaggia della località Cavallina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati con il nucleo sommozzatori e un elicottero. Le ricerche si concentrano sia nelle acque del lago che lungo le sponde, vicino al punto in cui la bambina è stata vista per l’ultima volta.

