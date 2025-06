Bambino di 10 anni disperso al Lago di Bilancino: ricerche in corso

Ore di intensa paura al lago di Bilancino, nel comune di Barberino di Mugello, dove sono in corso le operazioni di ricerca di un bambino marocchino di 10 anni disperso mentre faceva il bagno. L’allarme è scattato nei pressi della spiaggia della località Cavallina, in via del Torracchione.

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, con le squadre del distaccamento di Barberino del Mugello e di Calenzano, sono intervenuti a partire dalle ore 17:05. Sul posto sono impegnati con una squadra di terra e un mezzo nautico in navigazione per la ricerca in superficie.

Dall’alto effettua il sorvolo l’elicottero Drago 147 del reparto volo di Bologna, mentre sono in preparazione le immersioni del nucleo sommozzatori inviato dalla sede centrale. Le ricerche si concentrano sia nelle acque del lago che lungo le sponde, in particolare nell’area dell’ultimo punto di avvistamento, caratterizzata anche da fitta vegetazione.

Sono operative anche squadre a terra che stanno perlustrando la zona circostante. Sul posto è stato inviato anche un funzionario dei Vigili del fuoco e l’Unità di Comando Locale per coordinare le operazioni di soccorso.

"Non ho ulteriori informazioni al momento, sono in contatto con le forze dell'ordine nella speranza che la situazione evolva nel migliore dei modi possibile - dichiara la sindaca di Barberino del Mugello, Sara di Maio -. L'allarme è stato dato subito e le ricerche sono partite abbastanza tempestivamente. L'auspicio è che si risolva nel migliore dei modi possibile".

