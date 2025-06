Bollino rosso in Toscana: 5 oasi per sfuggire all’anticiclone Scipione l’Africano

Scipione l’Africano, l’anticiclone che sta portando una forte ondata di caldo sulla penisola, non dà tregua: le temperature superano abbondantemente i 35 gradi e l’afa rende difficile persino uscire di casa, anche solo per rinfrescarsi con un gelato. Si preannuncia un’estate decisamente rovente.

In queste giornate da bollino rosso, il solo pensiero di un po’ di refrigerio diventa un miraggio irresistibile. Allora tanto vale lasciarsi alle spalle l’asfalto incandescente e puntare verso spiagge, insenature o specchi d’acqua dolce dove il caldo si sopporta meglio. Ecco 5 luoghi che vi consigliamo per fuggire da questo caldo torrido:

Torrente Diaterna, Firenzuola

Il Torrente Diaterna è una piccola perla nascosta nel cuore del Mugello, nel comune di Firenzuola, a due passi dalla frazione di Scheggianico. Ancora poco noto fuori zona, è il classico posto che ti viene voglia di tenere segreto. Non ci arrivi direttamente in auto, ma basta una breve passeggiata dopo aver parcheggiato lì vicino per ritrovarti in mezzo alla natura, con una piccola spiaggia tutta da scoprire. Qui la parola d’ordine è libertà: il Diaterna è infatti frequentato anche da nudisti, cosa che in passato gli è valsa qualche etichetta moralista di troppo, tipo 'luogo della perdizione'. Ma i tempi cambiano, e grazie ai social il torrente ha riconquistato la sua reputazione, diventando un rifugio per chi cerca tranquillità, verde a perdita d’occhio e il suono rilassante dell’acqua che scorre. C’è chi lo chiama “l’Eden della Toscana”, e dopo esserci stati, è difficile dargli torto.

Torrente Diaterna (foto da Facebook)

Masso delle Fanciulle, Pomarance

A metà strada tra Volterra e Pomarance, immerso nel tratto più selvaggio del fiume Cecina, c’è il Masso delle Fanciulle: un angolo di paradiso che negli ultimi anni è tornato a splendere come non mai. Arrivarci non è proprio una passeggiata - la strada è sterrata e un po’ scomoda - ma una volta giunti a destinazione, lo spettacolo ripaga ogni scossone (anche perché, diciamolo, il 'biglietto' è gratis!). Siamo nel cuore della riserva naturale della Foresta di Berignone, circondati dal verde e dalla pace. Il Masso delle Fanciulle regala scorci da cartolina: ci sono cascate, specchi d’acqua limpidi e grandi massi perfetti per chi ama tuffarsi – ovviamente sempre con attenzione. Niente spiaggia vera e propria, ma tra scogli e sassolini si trova facilmente un punto dove stendersi (meglio portarsi scarpe adatte!). E se hai ancora voglia di esplorare, i più avventurosi possono spingersi un po’ più a nord-est, verso il Masso degli Specchi. Il sentiero non è semplicissimo, ma la natura lì sa davvero come farsi ammirare.

Parco dei Renai, Signa

A pochi chilometri da Firenze, nel bel mezzo di una delle zone più trafficate e operative della Toscana centrale, esiste un’oasi di relax inaspettata. È il Parco dei Renai, un angolo perfetto per chi ama l’estate con tutto il suo corredo: sabbia fine in stile Versilia, ombrelloni ordinati, bar a portata di mano e partite di beach volley sotto il sole. Situato poco fuori Signa, lungo la strada che porta a Firenze, il parco è un mix tra spiaggia attrezzata e centro sportivo all’aperto. Oltre alla piscina, ci sono spazi per giocare a calcetto, cimentarsi con la vela o semplicemente godersi un drink all’ombra. E se hai un cane, nessun problema: anche gli amici a quattro zampe sono i benvenuti. Che tu voglia rilassarti o restare attivo, ai Renai c’è sempre qualcosa da fare.

Terme di Petriolo, Monticiano

A sud di Siena, non lontano dalle Crete Senesi e dal celebre mulino che ha ispirato il marchio Mulino Bianco, si trovano le Terme di Petriolo. Qui puoi scegliere tra la struttura a pagamento, ben attrezzata, oppure la parte libera, proprio accanto, dove la natura fa da padrona. Le terme gratuite sono composte da diverse pozze naturali, ognuna con una temperatura diversa: si va da quella più calda, perfetta per rilassarsi, fino a quella più grande, dove l’acqua è decisamente più fresca. Il tutto immerso nel verde, in un contesto tranquillo e isolato, lontano dal centro di Monticiano. A rendere unico questo posto è la possibilità di passare in pochi passi dall’acqua calda delle vasche a quella fredda e rigenerante del torrente Farma, che scorre proprio lì accanto. Unico avvertimento: nei periodi di piena, la pozza vicino al fiume può finire completamente sommersa. Ma con il clima giusto, Petriolo è uno di quei posti che ti fanno dimenticare tutto il resto.

Torrente Lima, Bagni di Lucca

A pochi passi da Bagni di Lucca, immerso quasi tra le montagne, c’è un angolo chiamato Pian di Fiume. È la zona più bella e balneabile del torrente Lima, che nasce dall’Appennino Pistoiese e attraversa Bagni di Lucca come una lama d’acqua fresca. Qui gli alberi offrono ombra e un clima piacevolmente fresco, mentre l’acqua del torrente è cristallina, anche se all’inizio può sembrare un po’ fredda – ma ci si abitua in fretta! Non troverai spiagge di sabbia, ma tanti sassi lisci perfetti per farli rimbalzare sull’acqua. La vera chicca però è tutto ciò che sta intorno: a pochi chilometri a nord, a Scesta, c’è il Canyon Park, un parco avventura dove gli amanti del kayak e delle discese in acqua possono divertirsi, mentre chi cerca relax e meditazione trova il suo angolo di pace.

