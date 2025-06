Paura a Capraia e Limite: crolla il solaio di un’abitazione, nessun ferito

Questa mattina, intorno alle 8:20, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Empoli, comando di Firenze, sono intervenuti in Piazza Fontana, nel comune di Capraia e Limite, a seguito del crollo del solaio di un’abitazione. Il cedimento ha interessato la cucina e il bagno dell'appartamento situato al piano terra di un edificio a due piani.

I pompieri hanno effettuato le verifiche di staticità per accertare le condizioni dell’immobile, dichiarato inagibile. Sul posto è giunto anche il sindaco di Capraia e Limite, impegnato nel trovare una sistemazione per l’uomo che viveva nell’abitazione colpita. Fortunatamente non si registrano feriti.

