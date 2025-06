Chiusure sulla A1 nel tratto fiorentino: esercitazione nella galleria Citerna

Per consentire lo svolgimento di un’esercitazione all’interno della galleria “Citerna”, in linea con quanto previsto dal Decreto Legislativo 264/06, saranno previste alcune chiusure notturne lungo la A1 Milano-Napoli, tratto Panoramica, nel tratto fiorentino dell’autostrada.

Dalle ore 19:00 di mercoledì 18 giugno alle ore 2:00 di giovedì 19, verrà interdetto alla circolazione il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima in località Baccheraia (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300), in direzione Bologna. In conseguenza della chiusura, non sarà possibile uscire alla stazione di Roncobilaccio per chi proviene da Firenze, né accedere all’area di servizio Roncobilaccio est.

Per chi viaggia da Firenze verso Bologna, è consigliato l’utilizzo della A1 Direttissima. In alternativa, si può uscire alla stazione di Badia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla Panoramica dalla stazione di Pian del Voglio, in direzione Firenze/Roma.

Sempre nello stesso arco temporale, sarà chiuso anche il tratto tra Pian del Voglio (km 237+200) e l’allacciamento con la A1 Direttissima in località Aglio (km 255+450), in direzione Firenze. A essere interessate dai provvedimenti anche alcune stazioni: Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze, mentre Roncobilaccio sarà chiusa sia in entrata verso Firenze che in uscita per chi proviene da Bologna. Interdetta anche l’area di servizio Roncobilaccio ovest, situata all’interno del tratto coinvolto.

Chi viaggia da Bologna verso Firenze potrà utilizzare in alternativa la A1 Direttissima, con possibilità di ingresso/uscita dalla stazione di Badia.

A comunicare le modifiche alla viabilità è Autostrade per l’Italia.

Notizie correlate