Collesalvetti, cucina sporca e topi nel magazzino: scatta la chiusura per un ristorante etnico

Durante un controllo dei Carabinieri del NAS di Livorno, un ristorante etnico di Collesalvetti è stato chiuso per gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie. I militari hanno trovato sporcizia accumulata, residui di lavorazioni non rimossi ed escrementi di roditori e insetti, sia vivi che morti, in cucina e in magazzino.

L’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest è intervenuta disponendo la sospensione immediata dell’attività fino alla risoluzione delle criticità. Alla titolare è stata anche comminata una multa da 3.000 euro.

