Controlli dei Carabinieri in provincia di Pisa: raffica di denunce per droga, alcol e documenti falsi

Settimana intensa per i Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, impegnati in una serie di controlli su tutto il territorio. Le operazioni hanno portato a diverse denunce, soprattutto per guida in stato di ebbrezza, uso di droga e violazione di misure preventive.

Tre le denunce per guida sotto l’effetto di alcol e droghe. Il 9 giugno, a Peccioli, un uomo di 52 anni è stato fermato dai Carabinieri di San Miniato: era positivo alla cocaina e ha rifiutato gli esami del sangue. Gli è stata ritirata la patente.

Nella notte del 14 giugno, a Pisa, due uomini - di 51 e 45 anni - sono stati trovati alla guida con tassi alcolemici sopra i limiti (0,96 g/l e 1,63 g/l). Anche per loro è scattato il ritiro della patente.

Controlli anche su chi non rispetta misure imposte. A Pisa, l’8 e il 9 giugno, un 52enne è stato denunciato due volte per aver violato il divieto di ritorno in città. Sempre l’8 giugno, un 41enne è stato sorpreso in Corso Italia nonostante fosse colpito da un Daspo urbano.

Infine, il 9 giugno a Forcoli (San Miniato), un cittadino straniero di 55 anni è stato denunciato per aver mostrato una patente dominicana e un permesso internazionale risultati falsi. È stato sanzionato anche perché da oltre un anno in Italia senza aver convertito la patente.

Tutti i documenti irregolari sono stati sequestrati e saranno inviati alla Prefettura. Le autorità competenti valuteranno ora le responsabilità delle persone denunciate