Incendio all’ex Saffa di Fucecchio: sterpaglie in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

Un incendio si è sviluppato all’interno dell’area dell’ex Saffa di Fucecchio, lo storico complesso industriale un tempo sede della fabbrica di fiammiferi, oggi in stato di abbandono. Le fiamme hanno interessato le sterpaglie nella zona antistante lo stabilimento dismesso.

L’allarme è stato lanciato da alcuni cittadini che hanno contattato il 112, permettendo così un rapido intervento dei vigili del fuoco, subito accorsi sul posto per domare le fiamme. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

fonte Fb Comune di Fucecchio

