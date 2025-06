Il Real Isola è campione toscano Uisp

Il Real Isola è campione regionale UISP. Nella finalissima, giocata venerdì a Pontedera, i ragazzi di mister Filippo Martini hanno superato per 3-2 il Narnali di Prato e, in virtù di questo risultato, si sono qualificati per le fasi nazionali, in programma a Rimini a fine giugno.

"Un risultato strepitoso - spiega Davide Degl'Innocenti - dopo aver ben figurato nel raggruppamento territoriale, nonostante la sconfitta in finale contro Vitolini, siamo riusciti comunque ad accedere al girone toscano. Qui siamo stati perfetti ed abbiamo conquistato la possibilità di giocare la finale per il titolo regionale: vincerla è stato bellissimo, i ragazzi sono stati eccezionali, ben supportati dal mister e dal suo staff, autori di un ottimo lavoro".

A Pontedera, il Real Isola ha condotto il match fin dall'inizio, grazie ai gol di Duccini, Lunardi e Nacci. Poi, nel finale, il Narnali ha accorciato le distanze, ma al triplice fischio è stato il team di Martini ad esultare. "Adesso - conclude Degl'Innocenti - ci prepareremo per la fase nazionale, andremo a Rimini dal 27 al 29 giugno: per noi sarà un enorme prestigio concorrere per il titolo italiano".

