Spese elettorali, lista Schmidt: “Esposto per fare chiarezza. Il Pd non può trincerarsi dietro il silenzio”

La lista civica di Eike Schmidt interviene sul caso emerso a Prato, dove la sindaca Ilaria Bugetti è accusata di un sistema di scambi di favori e corruzione con un imprenditore locale. Con un esposto alla magistratura, la lista Schmidt denuncia come questo sistema, nato con l’amministrazione Nardella e non smantellato dall’attuale sindaca Funaro, limiti la reale autonomia delle istituzioni e favorisca interessi di parte.

"Quanto emerso nella vicina Prato sembra testimoniare e confermare l'esistenza di un sistema consolidato fatto di finanziamenti, pur certificati e trasparenti come da normativa elettorale, voti e soprattutto favori o facilitazioni. In piu, fa male leggere intercettazioni nelle quali una sindaca eletta viene derubricata ad "arnese". È un problema che riguarda tutto il sistema Toscana, dove l'assenza di ricambio democratico genera pericolose commistioni e ambiguità, sulle quali la magistratura è chiamata a vederci chiaro. È ciò che abbiamo cercato di ricostruire, con fatti, numeri, delibere e documenti, per quanto riguarda la realtà di Firenze, presentando un dettagliato esposto, al vaglio della magistratura. Sul piano politico abbiamo messo in luce l'esistenza di un sistema e quanto denunciato è solo la punta dell'iceberg. Questo sistema, radicatosi con Nardella, non è stato smantellato dall'attuale sindaca Funaro; anzi, esso si rafforza per la mancanza di una naturale alternanza nella gestione del potere, sempre salutare. E ciò compromette gli interessi collettivi, residuali rispetto a interessi di parte. E siamo convinti che l'esistenza di questo sistema comprometta l'operatività e l'autonomia dei sindaci, pur animati da buone intenzioni. Noi continueremo a vigilare, con massimo rispetto per inquirenti ed eventuali indagati, e, se necessario, integreremo il nostro esposto, perché appunto è solo la punta dell'iceberg. È questo il compito delle minoranze: controllare, denunciare, proporre alternative. Si pone un problema politico strutturale: chi comanda nelle nostre città? Chi influenza le decisioni? Il PD cittadino e regionale non può continuare a trincerarsi dietro il silenzio, ma deve fare chiarezza su questi diffusi rapporti grigi tra amministratori e alcuni imprenditori spregiudicati. La Toscana merita questo? La Toscana merita di più".

Eike Schmidt

Paolo Bambagioni

Massimo Sabatini

Consiglieri comunali di minoranza a Palazzo Vecchio della Lista civica Eike Schmidt