Strada abusiva nel Monte Argentario: danneggiati 500 mq di bosco, denunciati proprietario e direttore lavori

Distrutti oltre 500 metri quadrati di preziosa macchia mediterranea da una strada abusiva nel Monte Argentario (Grosseto). Lunga più di 200 metri e larga 2,70 metri, la carreggiata è stata realizzata sradicando alberi e sbancando il terreno all’interno di un bosco ed è ora sotto sequestro da parte dei carabinieri forestali. La strada conduce a un’abitazione privata.

L’opera è stata realizzata in totale assenza di autorizzazioni e permessi. Un illecito che pesa non solo sul paesaggio, ma anche a livello giudiziario: il proprietario e il direttore dei lavori sono stati denunciati per reati edilizi e ambientali.