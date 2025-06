Pontedera, 38enne trovato morto su una panchina nel quartiere San Giusto

Tragedia a Pontedera: un uomo di 38 anni è stato trovato morto ieri pomeriggio su una panchina nel quartiere San Giusto. L'allarme è scattato quando un passante, alle 15 di ieri, ha notato il corpo privo di sensi e ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pisa e un’ambulanza, ma il medico ha potuto solo constatare il decesso: secondo i primi accertamenti, l’uomo era morto da diverse ore.

Nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia, che comprenderà esami esterni, interni e tossicologici, per chiarire le cause della morte. Non sono stati riscontrati segni di violenza o ferite riconducibili a un’aggressione. Intanto, i carabinieri stanno cercando di rintracciare i familiari dell’uomo.