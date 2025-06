Lenergy Pisa chiude al 7° posto l’Euro Winners Cup: battuto il Sunrise Kyiv 4-3

Dopo le recenti sconfitte il Lenergy Pisa chiude l’Euro Winners Cup al meglio delle possibilità, battendo BSC Sunrise Kyiv nell’ultimo appuntamento portoghese e classificandosi al 7° posto nella competizione. A disposizione torna dalla squalifica Simone Marinai, ma all’indisponibilità di Hulk si aggiunge quella di Ott. Apre l’incontro il primo gol internazionale di Remedi nel secondo periodo, poi nel finale ecco la rimonta ucraina firmata Lystopad e Victor Hugo, prima del pareggio di Bertacca.

Nel terzo periodo il tiro di Casapieri sporcato da Pedrinho termina in rete, Fazzini allunga le distanze e il gol di Maksymets fissa il risultato sul 3-4 finale. Adesso previso il rientro in Italia per smaltire le scorie di una settimana densa di imprevisti. Intanto sul fronte Next Gen l'Under 20 chiude al meglio la tappa di Campionato, con l'1-6 rifilato ai locali del Terracina BSC. Dopo il vantaggio di Mancini in avvio di secondo periodo, il pari firmato Reggio dura pochi istanti, perché sul calcio d'inizio successivo Bacci riporta avanti i nerazzurri.

Armadori e Arnesi allungano le distanze e nel periodo finale Bindi e ancora Bacci si aggiungono al tabellino dei marcatori. Sono 8 i punti ottenuti dalla compagine di Martin Miglionico in terra laziale. Per la qualificazione alla fase finale del Campionato sarà decisiva la sfida con Icierre Lamezia BS in programma il 2 luglio a San Benedetto del Tronto, prima della disputa della Coppa Italia di categoria.

Formazioni e reti segnate

BSC Sunrise Kyiv: Tymoshenko, Potapov, Maksymets, Pedrinho, Samoilenko, Victor Hugo, Masalov, Bernardo, Lystopad, Nerush, Stepanenko, Borsuk A. All.. Nerush.

Lenergy Pisa BS: Giordani, Fazzini, Bertacca, Simone Marinai, Barsotti, Percia Montani, Datinha, Remedi, Casapieri, Stefano Marinai. All.: Marrucci.

Reti: 7’st Remedi, 11’st Lystopad, 11’st Victor Hugo, 12’st Bertacca, 3’tt aut. Pedrinho, 8’tt

Fazzini, 12’tt Maksymets.

Fonte: Lenergy Pisa Beach Soccer 2014