'Puccini 100: con gli occhi delle donne': Musica e coscienza civile in scena a Montespertoli

In occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini (1924–2024), Giovanna M. Carli, nell'ambito del progetto Festa della Toscana, ha realizzato, per l’Istituto Comprensivo di Montespertoli, uno spettacolo di forte impatto culturale e civile, in collaborazione con l’Associazione Nuova Filarmonica “Amedeo Bassi”, con il patrocinio del Comune di Montespertoli e la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana.

L’evento, intitolato “Puccini 100: genio e innovazione… con gli occhi delle donne”, si è tenuto davanti a un pubblico numeroso e partecipe, offrendo una serata in cui musica e riflessione si sono fusi in un messaggio potente contro ogni forma di violenza e discriminazione di genere.

Con la direzione musicale del Maestro Massimo Annibali, lo spettacolo ha proposto un percorso emozionante attraverso le figure femminili del teatro pucciniano – eroine fragili e forti, vittime e ribelli – come specchio di una società che ancora oggi ha bisogno di interrogarsi sulla condizione delle donne e sulla parità dei diritti.

La serata è stata introdotta da Rossano Falai, che ha condotto il pubblico in un percorso di ascolto e consapevolezza, restituendo alla musica il suo valore educativo, etico e sociale.

Il programma ha incluso celebri arie e cori tratti da La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, Turandot e Gianni Schicchi, tra cui O mio babbino caro, Quando men vo, Un bel dì vedremo, Coro a bocca chiusa, Nessun dorma, Recondita armonia ed E lucevan le stelle.

Momento centrale della serata è stato l’intervento recitativo di Ester Falai, Elisa Ciurdea e della stessa Giovanna M. Carli, che hanno condotto il pubblico a una riflessione intensa sul ruolo delle donne nell’opera di Puccini e nella società contemporanea, restituendo dignità, complessità e voce alle protagoniste pucciniane, troppo spesso lette solo attraverso il filtro del melodramma.

In foto: Ester Falai, Elisa Ciurdea, Giovanna M. Carli

La scuola veicolo di sensibilizzazione

L’iniziativa ha rappresentato un chiaro esempio di come la scuola possa essere veicolo di sensibilizzazione e cambiamento, formando cittadine e cittadini consapevoli attraverso l’arte e la cultura.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, e all’Assessora all’Istruzione, Daniela Di Lorenzo e alla Dirigente scolastica Sara Missanelli per il loro sostegno convinto e sensibile a un progetto che ha saputo unire memoria storica, educazione alla parità e valorizzazione del talento giovanile.

Una serata intensa, partecipata, aperta alla cittadinanza, che ha celebrato Puccini con uno sguardo nuovo: quello delle donne, delle studentesse e degli studenti, della scuola come presidio di democrazia e cultura.

Fonte: Ufficio stampa