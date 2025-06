Rientrati in Italia i vescovi toscani bloccati ad Amman

È tornato in Italia il gruppo dei vescovi toscani che, al termine del pellegrinaggio in Terra Santa, era stato costretto a lasciare Gerusalemme venerdì scorso per motivi di sicurezza, rifugiandosi ad Amman, in Giordania. Dopo il rientro anticipato di tre presuli – Simone Giusti (Livorno), Paolo Giulietti (Lucca) e Giovanni Paccosi (San Miniato) – oggi ha fatto ritorno l’intera delegazione, guidata dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza Episcopale Toscana, arcivescovo di Siena e vescovo di Montepulciano.

Con lui anche fra’ Matteo Brena, Commissario di Terra Santa per la Toscana, e gli altri vescovi: Gherardo Gambelli (Firenze), Stefano Manetti (Fiesole), Andrea Migliavacca (Arezzo), Giovanni Nerbini (Prato), Saverio Cannistrà (Pisa), Bernardino Giordano (Grosseto e Pitigliano), Mario Vaccari (Massa Carrara – Pontremoli) e Roberto Filippini (emerito di Pescia). Della delegazione facevano parte anche sacerdoti, seminaristi e laici.