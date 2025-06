Premiata a Empoli la ginnasta Sofia Tonelli, medagliata agli Europei. Il sindaco: “talento cristallino”

A un mese circa di distanza dai campionati europei di ginnastica artistica di Lipsia, Sofia Tonelli torna a 'casa', nella sua Empoli dove ha vissuto prima di trasferirsi a Brescia per proseguire l'attività di sportiva ad altissimi livelli. Lo fa con il conferimento, da parte dell'amministrazione comunale, di una pergamena che avvalora ancora di più l'importanza del suo risultato.

Il sindaco Alessio Mantellassi e l'assessora allo Sport, Laura Mannucci, sono stati felici di consegnare il sincero attestato di stima e ringraziamento per aver portato alto il nome di Empoli sugli spalti tedeschi del Leipziger Messe di fronte a tantissime altre ginnaste di caratura europea.

A presenziare alla cerimonia in Sala del Consiglio anche i genitori, membri della Saltavanti Empoli e il suo presidente Andrea Zichella, con ruolo anche di consigliere regionale FGI con delega all'artistica femminile.

La famiglia e la società hanno ringraziato per l'attenzione verso Sofia, un'atleta che sta vivendo fuori regione per coronare il suo sogno, con risultati importantissimi nati da un lungo e duro lavoro nella Brixia-Brescia.

Il sindaco Mantellassi ha rimarcato l'importanza del risultato ottenuto dalla giovane: "Il talento di Sofia è cristallino, prima di queste due medaglie agli Europei, Sofia ha collezionato la vittoria come campionessa italiana replicando il risultato dell'anno precedente. Ma questo traguardo di Lipsia ci dimostra come ci siano delle grandissime potenzialità per questa giovanissima cresciuta a Empoli, a cui abbiamo voluto fare i migliori auguri per una carriera sportiva ricca di successo, tenendo sempre i piedi per terra e i valori che l'hanno contraddistinta finora, tipici delle atlete e degli atleti che crescono a Empoli".

L'assessora Laura Mannucci ha commentato: "Lo sport empolese continua a regalare soddisfazioni, l'ennesima dimostrazione che Empoli è una comunità che crede nei valori sportivi e crea anche dei talenti. Sofia ha portato alti I colori della nostra città regalandoci un'enorme soddisfazione. La ginnastica artistica è uno sport estremamente selettivo e questi risultati davvero non sono scontati. Facciamo a Sofia un grande in bocca al lupo per la sua carriera sportiva".

UNA BIO DELLA PREMIATA (fonte Saltavanti) - Sofia Tonelli, la diciassettenne empolese che da tre anni si allena (e studia e vive) presso l’Accademia Nazionale di Brescia, è una delle 5 ginnaste convocate dal Direttore Tecnico Nazionale Enrico Casella a rappresentare l’Italia ai Campionati Europei di ginnastica artistica di Lipsia (Germania). Poche settimane fa è arrivato anche il bronzo a quei campionati europei alla trave e l'oro di squadra con Alice d'Amato, Manila Esposito, Emma Fioravanti, Giulia Perotti.

Il coronamento di un sogno ma anche di un progetto, almeno decennale, di Sofia e della Saltavanti, la società empolese che l'ha cresciuta: approdata a 3 anni nel corso di Psicomotricità nella palestra del sottotribuna dello Stadio Castellani, allenata dal Tecnico Federale Silvia Ulivieri, dagli 8 anni ha preso ininterrottamente parte ai Campionati individuali Gold della Federazione Ginnastica D’Italia, nei primissimi senza piazzamenti degni di nota, fino a vincere il Criterium giovanile (assoluto allieve) nel 2019.

Ogni estate è convocata ai collegiali nazionali ed ogni anno prende parte con varie squadre al Campionato Italiano di SerieA1.

Nel 2021 è riconosciuta come “ROG” (RoadOlimpicGames), cioè ginnasta di interesse nazionale.

Nel 2022 Tonelli viene chiamata dal DTNF Casella ad allenarsi con le “Fate” della squadra nazionale.

Partecipa al TrofeoInternazionale di Jesolo come individualista nel 2023, in seconda squadra nel 2024 (miglior italiana) e in prima squadra nel 2025. Diventa campionessa italiana nella sua categoria nel 2023.

Nel 2024 il suo primo appuntamento internazionale ufficiale in maglia azzurra: una tappa della Coppa del Mondo a Baku. Nello stesso anno si riconferma come Campionessa Italiana. Fino a pochi giorni fa, con il successo europeo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate