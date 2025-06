L'Use Computer Gross saluta coach Davide Elmi: "grazie per il lavoro fatto negli anni"

Dopo tre anni di lavoro a livello di prima squadra e di settore giovanile, coach Davide Elmi lascia l’Use Computer Gross. Le strade della società e del tecnico cecinese si separano ed è una notizia che merita qualche considerazione in più visto che, oltre ai risultati raggiunti tecnicamente (su tutti le finali nazionali con l'under 15 della scorsa stagione e l’Interzona Under 17 di quest’anno), la società perde una persona che qui a Empoli ha costruito nel tempo un ottimo rapporto con tutto l’ambiente.

"Voglio ringraziare Davide per l'immenso lavoro svolto in questi anni – spiega il direttore sportivo biancorosso, Simone Gelli - sia a livello giovanile che in prima squadra. Il suo apporto è stato fondamentale per la crescita del movimento e la sua dedizione alla causa Use ci ha permesso di crescere moltissimo. Si è dedicato anima e corpo agli obiettivi ambiziosi e difficili che gli abbiamo proposto, raggiungendoli sempre e, in ogni minuto passato in palestra, ha avuto sempre e solo l’obiettivo di fare del bene ai nostri ragazzi e alla nostra società. Le competenze non gli mancano e quindi gli auguro tutto il bene per una carriera ambiziosa. Come gli ho detto, quando vuole può tornare a ‘casa’ a trovarci”.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

