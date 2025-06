Vescovi toscani in Terra Santa: rientro in Italia oggi pomeriggio da Amman

I vescovi toscani in pellegrinaggio in Terra Santa, bloccati da due giorni all’aeroporto di Amman, in Giordania, sono pronti a rientrare in Italia. Dopo l’escalation del conflitto in Medio Oriente, che li ha costretti a lasciare Gerusalemme, la delegazione, composta da 32 persone (ieri il rientro dei primi tre vescovi e un laico), ha completato le formalità in aeroporto ed è in attesa del volo Royal Jordanian previsto per le 15.40 ora italiana, con arrivo a Milano Malpensa alle 20.25. Ad attenderli, troveranno un bus navetta che li riporterà a Firenze.

Il cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza Episcopale Toscana e guida del gruppo, rassicura: "Stiamo tutti bene e aspettiamo solo di partire".