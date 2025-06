A Pisa torna il Palio di San Ranieri

Domani, martedì 17 giugno, nel giorno del patrono della città, torna il Palio di San Ranieri, la sfida in Arno tra le quattro imbarcazioni che rappresentano i quartieri storici della città: San Francesco (barca gialla), San Martino (barca rossa) Santa Maria (barca celeste) e Sant’Antonio (barca verde).

La competizione prenderà il via alle ore 19 con le imbarcazioni che gareggeranno per 1.500 metri controcorrente dal ponte della Cittadella, presso la sede dei Canottieri Arno, fino all’arrivo allo Scalo dei Renaioli. La gara sarà preceduta alle ore 18 dal corteo storico fluviale con 4 imbarcazioni e la presenza di figuranti che accompagnano la pala del Santo.

Il Palio di San Ranieri è un evento di rievocazione storica che fa parte delle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa. L’Amministrazione Comunale organizza il 17 giugno, in occasione della Festa del Santo Patrono Ranieri, un Palio remiero che si svolge sulle acque del fiume Arno tra quattro imbarcazioni, che si rifanno alle antiche “Galere Stefaniane”, fregate dell'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano. La rievocazione storica trae le proprie origini dal Palio in onore del Patrono ideato e promosso nel 1935 dalla locale sezione ENAL. L’evento di rievocazione si colloca cronologicamente nel XVI secolo, nel periodo della battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571. La gara è disputata in Arno su un percorso di 1.500 metri, in controcorrente, dalle imbarcazioni abbinate ai quattro quartieri storici della città, come definiti negli anni ’30 del 19: San Francesco con il colore giallo, San Martino con il rosso, Santa Maria con il celeste e Sant’Antonio con il verde.

Il programma. Alle ore 18 è prevista la partenza, dal Ponte della Cittadella, del corteo fluviale che giungerà nei pressi dello Scalo Renaioli. Alle 18.30 il sorteggio delle corsie d’acqua e alle 19.00 la partenza della competizione. Alle 19.30, infine, presso lo Scalo dei Renaioli, la cerimonia di consegna del Palio.

Gli equipaggi. Ogni “fregata” è composta da vogatori, timoniere e montatore. Quest’ultimo, al traguardo, ha il compito di arrampicarsi su uno dei 4 canapi che raggiungono la sommità di un pennone alto 10 metri e afferrare il palio azzurro, simbolo della vittoria. Due (simbolici) paperi, invece, rappresentano il poco ambito riconoscimento per gli ultimi classificati. Questa particolare modalità di assegnazione della vittoria si ispira all’impresa di Lepanto quando le truppe cristiane, una volta abbordata l’ammiraglia turca, si impadronirono della fiamma da combattimento posta sul pennone dell’imbarcazione saracena.

Barca Celeste. Mostardi Luigi, Barbieri Mirko, Ricci Flavio, Romani Luca, Bernardini Alessandro, Pagni Edoardo, Giarri Emanuele, Campani Michele; Timoniere Trivella Eleonora.

Barca Rossa. Tonini Simone, Stefanini Matteo, Santi Gianluca, Pioli Leonardo, Manuel Igneri, Menicagli Gregorio, Carmignani Tommaso, Sasha Sicurani, Arrighi Nicola, Baglini Daniel; Ronny Alexander Frías Montatore; Timoniere Giuntini Lorenzo.

Barca Verde. Barandoni Simone, Sbrana Daniele, Vitarelli Lapo Nicola, Gadducci Matteo, Martelli Andrea, Gadducci Francesco, Brillante Paolo, Carrara Francesco; Timoniere Mollica Alessio.

Barca gialla. Saggese Vito, Pratesi Michele, Cavatorta Lorenzo, Lysiak Patryk, Ciangherotti Nicola, Sabatini Federico, Cini Lorenzo, Niccolò Ricardi; Timoniere Cini Primo.

Modifiche alla viabilità per il Palio e la Fiera di San Ranieri. Per la festa del Santo Patrono, oltre al Palio, si terrà anche la tradizionale fiera che si svolge per tutta la giornata di martedì 17 giugno in piazza dei Cavalieri e fino a via Santa Maria.

Per consentire lo svolgersi delle due manifestazioni sono previste le seguenti modifiche al traffico.

Dalle ore 17:00 alle ore 22:00 di martedì 17 giugno:

- Ponte della Fortezza, corsia di marcia con direzione Nord-Sud: chiusura al transito veicolare.

- Lungarno Galilei, tratto compreso tra il Ponte della Fortezza e vicolo Lanfranchi: chiusura al transito veicolare; divieto di sosta con rimozione coatta eccetto veicoli dell’organizzazione; soppressione pista ciclabile e divieto di transito pedonale sul marciapiede per posizionamento tribune.

- Via Bovio: istituzione del divieto di accesso sul Lungarno Galilei; istituzione del senso unico alternato a vista con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso.

- Largo del Parlascio, lato ovest (monumento): istituzione del divieto di transito pedonale sul marciapiede interessato dal montaggio di una struttura di vendita;

Dalle ore 05:00 alle ore 22:00 di martedì 17 giugno:

- Piazza San Sepolcro, parte prospicente Lungarno Galilei: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, per consentire il posizionamento delle strutture di vendita; abrogazione temporanea degli stalli riservati ai veicoli al servizio di persone diversamente abili e spostamento degli stessi nelle immediate vicinanze.

- Piazza Solferino, lato ex Palazzo Enel (negli stalli antecedenti il civico 1): istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, per consentire il posizionamento delle strutture di vendita; abrogazione temporanea degli stalli riservati ai veicoli al servizio di persone diversamente abili e spostamento degli stessi nelle immediate vicinanze.

- Piazza Cavallotti, tratto compreso tra via Santa Maria e via Don Gaetano Boschi lato piazza: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, per consentire il posizionamento delle strutture di vendita.

- Piazza dei Cavalieri: divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta eccetto i veicoli per il montaggio e lo smontaggio delle strutture adibite alla vendita, i mezzi di Polizia e di Soccorso e i mezzi dell’Igiene del Territorio

- Via Santa Maria, nel tratto compreso tra il civico 95 e via Galli Tassi, divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati, eccetto veicoli per il montaggio e lo smontaggio delle strutture adibite alla vendita, lasciando spazio sufficiente al transito dei veicoli di Soccorso e ai mezzi dell’Igiene del Territorio.

Divieto di vendita bevande in vetro e detenzioni materiali esplodenti. Dalle ore 16.00 alle ore 24.00 di martedì 17 giugno, è vietata: la vendita, anche per asporto, di bevande in contenitori di vetro o di alluminio; la somministrazione di bevande in contenitori di vetro, salvo che il consumo avvenga all’interno dei pubblici esercizi o nelle aree di pertinenza di questi; la detenzione di bevande in contenitori di vetro o di alluminio nelle strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico; la detenzione o l’uso di materiali esplodenti, l’utilizzo di fuochi artificiali, razzi, petardi, botti, fumogeni e simili artifici contenenti miscele detonanti, esplodenti, fumogene o irritanti, fatti salvi quelli autorizzati dal Comune di Pisa.

Il divieto sarà valido nelle aree interne delimitate dai seguenti perimetri: Lungarni compresi tra ponte della Cittadella e ponte della Fortezza (compresi i ponti intermedi); zona Nord: via Santa Marta, via Edmondo De Amicis, via Angelo Battelli, via di Pratale, via Lucchese, via Contessa Matilde, via Bonanno Pisano, piazza di Terzanaia; zona Sud: via Porta a Mare, via Cesare Battisti, via Alfredo Catalani, via Mascagni, piazza della Stazione, via Filippo Corridoni, via Carlo Cattaneo, via Giuliano da Sangallo, piazza Don Giovanni Minzoni, Lungarno Fibonacci. Ai trasgressori saranno comminate sanzioni da 100,00 fino a 300,00 euro.

Divieto di utilizzo di impianti di amplificazione o diffusione sonora: Dalle ore 14.00 del giorno 17 fino alle ore 8.00 del giorno 18 giugno è inoltre vietato collocare all’esterno degli edifici o sulle strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico o sulle sponde del fiume Arno, qualsiasi tipo di impianto di amplificazione o di diffusione sonora, fatti salvi quelli installati e gestiti dal Comune di Pisa. Le aree interessate sono i Lungarni compresi tra ponte della Cittadella e ponte della Fortezza, compresi i ponti intermedi; Zona Nord: piazza Garibaldi, Borgo Stretto, via Curtatone e Montanara, piazza delle Vettovaglie, piazza Sant’Omobono, piazza Dante, piazza dei Cavalieri, piazza Cairoli; Zona Sud: piazza XX Settembre, piazza Gambacorti, Corso Italia, piazza San Sepolcro. Ai trasgressori saranno comminate sanzioni da 100,00 fino a 300,00 euro.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa