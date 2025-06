Bambino di 10 anni morto al lago di Bilancino, disposta l'autopsia

Sarà effettuata l'autopsia per chiarire le cause della morte del bambino di 10 anni, scomparso nel lago di Bilancino nel pomeriggio di domenica 15 giugno. Una tragedia che ha sconvolto il territorio fiorentino e i frequentatori della spiaggia di Barberino del Mugello, dove la famiglia si era recata per trascorrere la giornata.

A lanciare l'allarme i genitori del bambino di dieci anni, di origine marocchina, disperso mentre faceva il bagno e poi tragicamente rinvenuto senza vita dopo ore di ricerche. L'autopsia chiarirà se la causa della tragica scomparsa sia stata annegamento o malore. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati.