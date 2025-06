'Basta zaini bagnati' al Pontormo di Empoli: raccolti 5mila euro per la tettoia anti-pioggia

'Basta zaini bagnati' al Liceo Pontormo di Empoli: grazie al crowdfunding inserito nell'ambito del progetto 'Esercizi di Democrazia' promosso da Unicoop Firenze, il Liceo Pontormo di Empoli ha raccolto 5mila euro per realizzare una tettoia all’ingresso dell’istituto: una struttura pensata e progettata dagli stessi studenti dopo un innovativo processo partecipativo che ha coinvolto tre classi - 4BS, 4DS e 4CL - per offrire un riparo nei giorni di pioggia e uno spazio di attesa e socializzazione all’aperto per tutta la comunità scolastica.

Le classi coinvolte, con il supporto della scuola e delle cooperative Meta e Sociolab, si sono occupate di tutti gli aspetti, dall’ideazione alla pianificazione, fino all’organizzazione degli eventi per la raccolta fondi. Tra le iniziative promosse il mercatino di libri donati dalla sezione soci Coop di Empoli, che ha supportato attivamente il progetto, la raccolta fondi sulla piattaforma Eppela, una cena solidale e anche un torneo di burraco.

"Tutto è partito dal progetto 'Esercizi di Democrazia' - spiega la dirigente scolastica Filomena Palmesano - che aveva come obiettivo quello di insegnare ai ragazzi a dialogare e trovare un obiettivo comune che migliorasse la loro quotidianità a scuola. Da ottobre 2024 le classi si sono confrontate su quale poteva essere un'opera o un'attività per migliorare la scuola, a beneficio non dei singoli, ma dell'intera comunità scolastica. Le varie proposte sono state discusse collegialmente e da questo ventaglio abbiamo scelto quello della tettoia. Trovato l'obiettivo i ragazzi si sono impegnati per realizzarlo, la scuola li ha supportati operativamente e si è riusciti ad organizzare campagne e varie iniziative aperte alla cittadinanza per raccogliere piccoli contributi volontari".

"Il progetto è servito a far capire ai ragazzi che quando si vuole qualcosa serve lavoro, confronto e collaborazione, e che loro potevano dare un contributo concreto a migliorare lo spazio scolastico per tutti. Si tratta di un percorso innovativo che educa al bene comune e alla partecipazione" , conclude Palmesano.

La tettoia nasce dall'oggettiva esigenza di trovare un riparo, prima dell'apertura della scuola alle 8, ai ragazzi durante i giorni di pioggia. Oltre a questa funzione pratica, però, l'idea è quella di costruire uno spazio all’aperto dove socializzare, contribuendo a rendere la scuola un ambiente più accogliente e funzionale.

L'obiettivo dei 5mila euro iniziale è stato quindi raggiunto, ma la realizzazione della tettoia (materiali, manodopera e installazione) potrebbe avere un costo superiore. La dirigente scolastica assicura che "il primo obiettivo dei 5mila euro è stato raggiunto, adesso già dalla prossima settimana cercheremo di capire come dare corpo al progetto". Tra le ipotesi quella di una nuova campagna di raccolta fondi da avviare il prossimo anno, ma l'appello va anche a quelle aziende, associazioni o enti che volessero contribuire a realizzare un progetto pensato e costruito attraverso il confronto e l'impegno dei ragazzi a beneficio di tutti.

