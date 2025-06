Torna a Castelfiorentino 'Teatro al Popolo - Teatro fuori dal teatro': tre serate gratuite in piazza Gramsci

Si sta consolidando il progetto avviato dalla Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino di portare, nel mese di luglio, il teatro fuori dalla sua sede abituale che anche quest’anno è stata piacevolmente invasa nel corso di una stagione lunga e variegata.

Senza soffrire la crisi del settimo anno, “Teatro al Popolo- Teatro fuori dal teatro”, tornerà nel luglio 2025, confermando la centralissima Piazza Gramsci, come luogo deputato ad ospitare i tre appuntamenti all’aperto che si terranno il 7, il 14 e il 21 luglio.

La sede degli spettacoli nella centralissima piazza che si affaccia davanti al teatro, non è la sola conferma rispetto allo scorso anno. Anche in quest’occasione, infatti, la Fondazione Teatro del Popolo, testimoniando di voler seguire un percorso che avvicini sempre di più il pubblico al teatro, ha deciso che l’accesso per i tre spettacoli in cartellone fosse gratuito.

“Nel mese di luglio, come gli scorsi anni- commenta Maria Cristina Giglioli, presidente della Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino- si può incontrare il teatro fuori dal teatro, con una proposta di tre spettacoli divertenti ed ironici, per tutti coloro che vorranno conoscerlo o viverlo in una dimensione diversa. Sarà la stessa piazza Gramsci, dove si affaccia il Teatro del Popolo, ad ospitare questa rassegna che si propone di essere inclusiva ed accessibile, grazie anche all'ingresso gratuito. Ci auguriamo che siano molte le persone che vorranno condividere con noi, sotto un cielo stellato, la bellezza dello stare insieme, vivendo le emozioni che il teatro sempre dona”.

Si inizia Lunedì 7 Luglio con un omaggio a Dario Fo; “Il primo miracolo di Gesù Bambino” con Matthias Martelli, affronta in modo esilarante i temi attualissimi dell’immigrazione, del lavoro e dellʹintegrazione con uno stile, appunto, caro a Fo.

Si prosegue Lunedì 14 Luglio con “Una donna di prim’ordine” con la spumeggiante Maria Pia Timo, impegnata in una divertente commedia sul disordine e tutte le sue forme.

L’ultimo appuntamento è per Lunedì 21 Luglio con “La Mandragola”, la più famosa ed imitata commedia del Rinascimento, portata in scena da Stivalaccio Teatro.

Tutti gli spettacoli (ingresso gratuito) sono in programma alle ore 21,30.

Per info:

-Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - www.teatrocastelfiorentino.it

-Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758

Fonte: Ufficio Stampa Teatro del Popolo

Notizie correlate