Chiusa inchiesta sull’omicidio di Maati Moubakir, chiesto giudizio immediato per 5 indagati

È stata chiusa l’inchiesta sull’omicidio di Maati Moubakir, il diciassettenne ucciso a coltellate il 29 dicembre scorso a Campi Bisenzio. Secondo quanto emerso dalle indagini, il ragazzo sarebbe stato inseguito da un gruppo e colpito a morte per un tragico errore di persona. La Procura di Firenze ha chiesto il giudizio immediato per cinque giovani, accusati di concorso in omicidio volontario aggravato. Le aggravanti contestate sono quelle dei futili motivi, della crudeltà e dell’efferatezza con cui sarebbe stato compiuto il delitto.

Tutti gli imputati sono sottoposti a misura cautelare dal gennaio scorso. Per un sesto ragazzo, la Procura ha invece chiesto l’archiviazione, ritenendo non sufficienti gli elementi per proseguire l’azione penale. È possibile che le difese chiedano per i loro assistiti il giudizio con rito abbreviato, che prevede uno sconto di pena in caso di condanna. L’uccisione di Maati Moubakir aveva profondamente colpito la comunità locale, per la sua violenza e per l’apparente insensatezza che l’ha contraddistinta.

Notizie correlate