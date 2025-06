Colpisce carabinieri con schiaffi e pugni dopo controlli, con sé droga e denaro. Rimesso in libertà

La sera del 10 giugno, i Carabinieri di Pisa hanno arrestato un giovane extracomunitario di 21 anni per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga ai fini di spaccio. Il fatto è avvenuto in via Cavalca, durante un controllo di routine: il giovane ha cercato di sfuggire all’identificazione, colpendo i militari con pugni e schiaffi.

Grazie all’intervento di una seconda pattuglia, il ragazzo è stato bloccato. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di 13,5 grammi di hashish e 163 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati.

Su disposizione del magistrato di turno, il giovane è stato rimesso in libertà ai sensi dell’art. 121 delle norme di attuazione del Codice di Procedura Penale.

