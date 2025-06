Comune di Vinci e municipale insieme contro l'alta velocità nelle frazioni

Pianificare un’azione di controllo nelle strade delle frazioni vinciane per contrastare il fenomeno dell’alta velocità. È l’obiettivo che l’amministrazione comunale di Vinci si è prefissato per la tutela degli stessi automobilisti in molti dei punti sensibili del territorio vinciano, dove la sicurezza stradale va ripristinata a beneficio di tutti.

Il tutto in stretta collaborazione con la polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Già durante la mattina dello scorso sabato 14 giugno, il sindaco Daniele Vanni ha assistito sul posto alle operazioni di controllo di due agenti della pm (in Via di San Donato, uno dei tratti “incriminati”).

“Il rispetto dei limiti di velocità non può essere una questione secondaria, soprattutto quando si parla di luoghi percorsi anche da pedoni – ha detto il sindaco –. Per questo motivo con la Polizia Municipale abbiamo iniziato un piano di controllo che riguarderà diverse zone del nostro territorio”.

Gli fa eco Massimo Luschi, il comandante della polizia municipale dell’Unione, confermando la sinergia con il Comune: “Il problema degli eccessi di velocità è un problema che cercheremo di affrontare e verificare con quelle che sono le attuali possibilità normative. Effettueremo posti di controllo mirati su tutto il territorio, abbinati alla verifica e controllo dei documenti di circolazione (verifica della copertura assicurativa del veicolo e corretta revisione dello stesso)”.

Un piano che verrà attuato peraltro anche alla luce della recente apertura di due bandi atti a reclutare undici unità, che andranno ad arricchire il corpo di polizia municipale, aumentando così il numero di agenti sul territorio.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

Notizie correlate