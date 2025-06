Erasmus al Virgilio di Empoli, tante opportunità di studio all'estero per studenti e docenti

La fine dell’anno scolastico porta con sé la necessità di fare un bilancio. E per il Liceo Virgilio di Empoli, da sempre vivace realtà culturale del nostro territorio, il bilancio chiude in positivo, anche per quanto riguarda i rapporti con l’Europa. L’Istituto è accreditato ERASMUS+ dal 2021: un riconoscimento prestigioso che ha aperto nuove straordinarie opportunità per gli studenti e il corpo docente. Il programma Erasmus è oramai un punto centrale del programma educativo dell’Istituto, arricchisce il percorso scolastico con esperienze internazionali che stimolano la crescita e l’innovazione. Durante l’anno scolastico 2024/2025 quattro studenti della classe quarta del Liceo Virgilio hanno frequentato l'intero anno in Irlanda, in Spagna e in Germania; a settembre verranno di nuovo accolti nelle loro classi, carichi di esperienza, per proseguire il percorso liceale "con uno sguardo che abbraccia il mondo".

Il terzo anno del liceo è invece diventato per tutti gli studenti del linguistico l’anno dello scambio di classe: grazie al programma Erasmus tutti i nostri studenti di terza hanno partecipato a esperienze di scambio con coetanei dei paesi partner europei, soggiornando per una settimana nel paese dei loro corrispondenti e accogliendo poi nelle loro famiglie gli studenti partner. Anche i docenti e il personale amministrativo sono coinvolti nel progetto Erasmus con occasioni importanti di crescita personale: quest’anno sei docenti hanno frequentato corsi di formazione a Dublino, a Barcellona, a Helsinki e Tallinn, e un membro del personale amministrativo si recherà a Dublino in luglio.

L’Istituto ha davanti a sé un periodo intenso di sfide e di nuove occasioni: i fondi del PNRR sono confluiti sul progetto Erasmus+ (oltre €200.000 aggiuntivi) e per questo, dopo una intensa attività di programmazione e organizzazione della Commissione Erasmus, gli alunni e il personale del Liceo Virgilio potranno usufruire di questa enorme possibilità per potenziare le competenze linguistiche e ampliare le conoscenze culturali attraverso l'esperienza diretta.

A partire dal periodo estivo dieci docenti avranno una borsa di studio di una settimana per frequentare corsi di aggiornamento e potenziamento linguistico, mentre all’inizio del prossimo anno scolastico dodici gruppi di studenti del Liceo Linguistico, Classico e Artistico saranno coinvolti nell’esperienza dello scambio. Gli studenti, inoltre, hanno già iniziato un processo di selezione per ottenere borse di studio che gli permetteranno di studiare tre o otto mesi in un paese Europeo. C’è poi un progetto tutto nuovo teso alla scoperta della nostra "casa comune" europea: ventiquattro studenti del quinto anno visiteranno le Istituzioni europee che hanno sede a Bruxelles e a Strasburgo. Un flusso continuo di persone ed esperienze sta attraversando il Liceo Virgilio che ha tra l’altro accolto sette studenti francesi che hanno seguito le lezioni regolari per alcune settimane, e diversi docenti dalla Francia, dalla Spagna e dalla Svezia per uno scambio di esperienze e pratiche didattiche. Studenti, insegnanti, personale amministrativo, un via vai continuo di persone che condividono, in questo momento storico così pieno di contraddizioni, i valori saldi e comuni dell’Europa.

