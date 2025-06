Grande successo per 'Esercizi di democrazia': 5 progetti finanziati e 25mila euro raccolti

Cinque crowdfunding, cinque obiettivi raggiunti: si chiude con un successo pieno il progetto “Esercizi di democrazia” promosso da Unicoop Firenze, nell’ambito dei percorsi educativi, in cinque scuole secondarie di secondo grado toscane. I crowdfunding, nati dopo un percorso sviluppato durante tutto l’anno scolastico, hanno coinvolto il Liceo Piero della Francesca di Arezzo, il Liceo Pontormo di Empoli, il Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze, il Liceo Paladini di Lucca e e il Liceo F. Russoli di Pisa: tutti i cinque crowdfunding hanno raggiunto l’obiettivo dei 5mila Euro necessari a realizzare un progetto messo a punto dagli studenti e destinato a tutta la comunità scolastica. Un risultato che è arrivato grazie all’impegno degli studenti che, insieme ai docenti e con il contributo delle locali sezioni soci Coop e il supporto di Eppela, hanno organizzato eventi, iniziative, merende e cene di raccolta per raggiungere il traguardo. Fra gli eventi più partecipati, l’asta di manufatti artigianali realizzati dal Liceo Russoli di Pisa e la vendita di libri offerti dalla locale sezione soci del Liceo Pontormo di Empoli.

"Con il bellissimo progetto "Esercizi di Democrazia", promosso da Unicoop Firenze, insieme alla nostra classe, e con il supporto dei nostri docenti e della dirigente scolastica, abbiamo coinvolto tutto l’istituto con un questionario e dei focus group su quali azioni di miglioramento fare nella nostra scuola. Il riscontro è stato molto positivo: è emerso il desiderio di avere uno spazio dove stringere nuove amicizie, svolgere attività e lezioni fuori dall’aula. Da qui l'idea di avviare un progetto di recupero del cortile scolastico. Abbiamo avviato una raccolta fondi su Eppela, organizzato un’asta con opere di studenti e docenti, una presentazione del progetto con vendita delle opere invendute e anche uno stage di tango. Tutte iniziative molto partecipate. A conclusione del crowdfunding, abbiamo lanciato un concorso che partirà a settembre e coinvolgerà tutti gli studenti nella progettazione del nuovo cortile, con l’obiettivo di far sentire questo spazio davvero proprio a ogni membro della scuola", dichiarano Giulio Volterrani e Aurora Bortone, studenti del Liceo artistico Russoli di Pisa

Il percorso “Esercizi di democrazia”

Per le cinque scuole toscane l’esperienza del crowdfunding, aperto alle donazioni dal 2 maggio al 3 giugno, è nata nell'ambito del percorso educativo “Esercizi di democrazia” promosso da Unicoop Firenze con l’obiettivo di rafforzare la pratica del confronto e della proposta tra gli studenti, realizzare un cambiamento nella scuola per migliorare l'ambiente e le relazioni della comunità scolastica. Nell’anno scolastico 2024/2025, il percorso si è sviluppato attraverso momenti formativi, scambio di competenze e iniziative di promozione della comunità scolastica a partire dalle indicazioni e dall’attivazione dei ragazzi e delle ragazze. La partecipazione degli studenti ha rafforzato il senso di appartenenza, attivando gli studenti nella loro comunità locale a favore di piccoli cambiamenti positivi, ma collettivi.

Il progetto si è articolato in più fasi: dopo la plenaria dello scorso settembre, si sono tenuti 5 incontri con il gruppo di giovani individuato dalla scuola per portare avanti il percorso. Questi, a loro volta, hanno organizzato tre occasioni di incontro aperte a tutta la comunità scolastica finalizzate ad individuare un’azione da realizzare per migliorare il loro “stare a scuola”. Le attività sono state coadiuvate dagli operatori e dalle operatrici delle cooperative Meta, Koinè e Sociolab che hanno partecipato al percorso per mettere a punto il progetto a partire dall'ascolto degli studenti, e da Eppela che ha supportato gli studenti nella messa in rete del crowdfunding.

I cinque progetti

I cinque crowdfunding si sono concentrati in particolare sui temi della sostenibilità, della socializzazione grazie a una migliore gestione e condivisione degli spazi comuni e di servizio per gli studenti, del benessere e della qualità di vita all'interno della scuola. Questi i cinque crowdfunding che hanno raggiunto l'obiettivo di raccolta.

Liceo Piero della Francesca di Arezzo: “Eco Piero – Un futuro più green”

Il crowdfunding punta a rendere la scuola ecosostenibile, aumentando la consapevolezza degli studenti verso la sostenibilità ambientale, prestando particolare attenzione alla riduzione dello spreco di plastica, all’importanza del riciclo e al rispetto delle risorse idriche. I fondi raccolti serviranno ad acquistare delle borracce realizzate in materiale ecosostenibile che, a partire dall’anno scolastico 2026/2027, verranno distribuite gratuitamente a tutti gli studenti e studentesse. In parallelo, verranno installati appositi erogatori di acqua potabile gratuiti, così da eliminare le bottigliette di plastica dalle macchinette.

Liceo Pontormo di Empoli: “Basta zaini bagnati”

Il crowdfunding ha come obiettivo la realizzazione di una tettoia che protegga gli studenti mentre aspettano l’ingresso a scuola e che fornisca ai ragazzi uno spazio d’attesa e di socializzazione all’aria aperta, così da rendere la scuola un ambiente più accogliente e funzionale. I fondi raccolti verranno impiegati nella realizzazione della tettoia (materiali, manodopera, installazione), in consulenze tecniche (progettazione, sicurezza, permessi), e nella festa di inaugurazione.

Liceo Leonardo da Vinci di Firenze: “Acqua per la mente”

Il crowdfunding mira a installare un fontanello per l’acqua potabile all'interno della scuola, così da scoraggiare l'utilizzo di bottigliette di plastica. Con i fondi raccolti, gli studenti potranno contattare un’azienda del settore che procederà con l’installazione, il collaudo e la messa in uso di un fontanello di acqua sia naturale, fredda e a temperatura ambiente, sia frizzante. Il crowdfunding parte dalla convinzione che ci sia un forte bisogno di abbattere i consumi di plastica, in particolare quelli delle bottiglie monouso, per salvaguardare il pianeta e l’ambiente, garantendo un futuro migliore alle generazioni future.

Liceo Paladini di Lucca: “Costruiamo relaXioni”

Il crowdfunding punta a offrire agli studenti un’area relax che favorisca la socializzazione e offra la possibilità di avere uno spazio libero, dedicato e accogliente, dove passare del tempo insieme. I fondi del crowdfunding saranno utilizzati per realizzare un'aula relax, un ambiente che favorisca l’equilibrio tra studio e benessere, un elemento essenziale per la crescita armoniosa dei ragazzi. L'aula verrà poi dotata di arredamenti come, ad esempio, divanetti o tavolini e accessori quali libri, giochi da tavolo, carte, con cui dare una nuova luce all'esperienza scolastica.

Liceo artistico F. Russoli di Pisa: “Oltre le aule”

Il crowdfunding ha l'obiettivo di trasformare il cortile della scuola in un luogo vivo, accogliente e condiviso, un luogo che favorisca la socializzazione, la partecipazione e il senso di appartenenza. I fondi raccolti verranno utilizzati per rinnovare il cortile, rendendolo uno spazio multifunzionale, capace di accogliere attività scolastiche ed extrascolastiche. Con l'impegno e il contributo di studenti, genitori, insegnanti e personale scolastico, il cortile potrà essere arredato con piante, panchine, installazioni artistiche, strutture eco-sostenibili, murales creativi, arredi mobili per laboratori a cielo aperto, così da rendere questo spazio comune un simbolo dell'intera comunità scolastica.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa