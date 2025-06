Firenze al Giubileo dello Sport: delegazione metropolitana in cammino verso la Porta Santa

Si celebra oggi e domani il Giubileo dello Sport, il ventesimo Grande Evento giubilare dell'Anno Santo 2025. Arriverà a Roma per l'evento anche una delegazione dalla Città Metropolitana di Firenze, che raggiungerà così gli atleti, gli allenatori e i dirigenti di associazioni sportive provenienti da tutto il mondo. "Siamo insieme per costruire ponti e con lo sport aiutare a promuovere la pace - spiega Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana delegato allo Sport - Insieme varcheremo la porta santa, come un traguardo e una ripartenza per vincere con lo sport nella vita aiutando a includere e fraternizzare. È un modo vero per sentirsi appartenenti al mondo dello sport. Il nostro mondo sportivo è unito. Si rimane atleti sempre, anche come cittadini".

L'organizzazione della trasferta giubilare, in pullman, è stata curata da Csi e Città Metropolitana. Nel pullman metropolitano atleti olimpici e paralimpici, i dirigenti del Coni e delle realtà associative sportive del territorio. Insieme ad Armentano presenti amministratori di Pontassieve, con il presidente del Consiglio comunale Leonardo Ceccarelli, Sesto Fiorentino col consigliere Fabio Nannini, Montelupo con il consigliere Gian Marco Verdiani e il consigliere Sandro Sarri di Figline Incisa.

Nella mattina di sabato l'udienza giubilare di Papa Leone XIV terrà in Piazza San Pietro alle 9.45. Fino alle 18 l'iniziativa del "Villaggio dello Sport" in Piazza del Popolo. Dalle 16.45 sempre in Piazza del Popolo, la tavola rotonda "Lo sport genera speranza". Intorno alle 18.00, dopo un momento di preghiera, i presenti inizieranno il pellegrinaggio che da Piazza del Popolo arriverà alla Basilica di San Pietro per il passaggio comunitario della Porta Santa. Il Giubileo dello Sport si concluderà domenica alle 10 con la messa presieduta da Papa Leone XIV nella Basilica di San Pietro.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

