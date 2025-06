Firenze celebra la Giornata Internazionale dello Yoga 2025 con MACA DISTRICT

In occasione della Giornata Internazionale dello Yoga 2025, MACA DISTRICT promuove un evento dedicato al benessere e alla consapevolezza, articolato in due appuntamenti speciali realizzati in collaborazione con Lostudioesse e Bottega Biologica.

La giornata si svolgerà sabato 21 giugno in due luoghi simbolo della città di Firenze: il Parco delle Cascine e la Manifattura Tabacchi. Una scelta che riflette l’identità stessa di MACA DISTRICT, il cui nome nasce dall’unione di “Manifattura” e “Cascine”, con l’intento di creare un ponte attivo tra questi due spazi e restituire loro una rinnovata funzione culturale e sociale.

L’evento si aprirà al Parco delle Cascine, nello spazio Ultravox, nella cornice verde del Prato della Tinaia, con due sessioni di yoga all’aperto condotte dal team di Lostudioesse, guidato da Silvia Tozzi. Dalle ore 9:00 alle 11:00 si alterneranno le pratiche di Odaka Yoga e Vinyasa Yoga, offrendo ai partecipanti un’esperienza rigenerante immersa nella natura. Un’occasione per riscoprire uno dei polmoni verdi più ampi della città, con l’obiettivo di valorizzarlo come spazio vivo, sicuro e accessibile.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18:30, l’appuntamento si sposterà nella cornice verde della Manifattura Tabacchi, presso lo spazio Officina Botanica, con un Satsang aperto al pubblico condotto da Swami Jaataveda, monaco della tradizione vedica e direttore internazionale della Art of Living Foundation, organizzazione accreditata presso le Nazioni Unite. Il programma includerà canti sacri, mantra, meditazione guidata e tecniche di respirazione (Pranayama), con il supporto dell’insegnante Jaya Speranza. Un’occasione unica per entrare in contatto con pratiche millenarie che favoriscono la gestione dello stress, il benessere mentale e la riconnessione con sé stessi.

Per tutta la durata dell’evento sarà presente anche Bottega Biologica, che offrirà degustazioni gratuite di succhi naturali, kombucha e bevande biologiche, nel rispetto di una filosofia improntata alla sostenibilità e alla cura del corpo.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, ma la prenotazione è obbligatoria. Si raccomanda di portare con sé il proprio tappetino per entrambe le sessioni.

Per partecipare è necessario registrarsi al link: https://lostudioesse.com/international-yoga-day-2025/

PROGRAMMA

9:00 – 11:00 | Yoga al Parco delle Cascine – Prato della Tinaia (Ultravox)

Sessioni guidate dal team Lostudioesse di Silvia Tozzi:

9:00 – Odaka Yoga con Agnese

10:00 – Vinyasa Yoga con Margherita

📍 Ritrovo alle ore 8:45 davanti al palco di Ultravox

🕉 18:30 – 20:00 | Satsang alla Manifattura Tabacchi – Officina Botanica

Con Swami Jaataveda e Jaya Speranza, a cura del Centro Art of Living di Firenze

Ritrovo alle ore 18:00 di fronte a Bottega Biologica (Manifattura Tabacchi – Via delle Cascine, 35)

Degustazioni BIO gratuite a cura di Bottega Biologica

MACA DISTRICT si conferma come laboratorio urbano e culturale capace di connettere luoghi, persone e pratiche, generando nuove occasioni di benessere, socialità e trasformazione.

Info e contatti: info@macadistrict.it