REAlizza il futuro: al via i corsi di formazione permanente alla biblioteca Neruda di Capraia e Limite

La Rete REA.net - Biblioteche lungo l'Elsa e l'Arno ha avviato il progetto "REAlizza il futuro - Apprendimento permanente nelle biblioteche REA.net", un'iniziativa dedicata alla promozione dell'educazione permanente dei cittadini maggiorenni e adulti residenti nel territorio della rete documentaria.

Grazie alla collaborazione delle tredici biblioteche aderenti alla Rete REA.net (Empoli capofila del progetto, a seguire Castelfiorentino, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Certaldo, Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montespertoli, Montelupo Fiorentino, Santa Croce Sull’Arno, Vinci), verranno offerti corsi di formazione diversificati e mirati a soddisfare i fabbisogni del territorio.

Per informazioni sui corsi è necessario rivolgersi al numero 0571/757948 oppure al 0571/757841. Per l’iscrizione ai corsi è necessario scrivere per email al seguente indirizzo: segreteriareanet@comune.empoli.fi.it con oggetto: "CORSO (nome del corso) Nome partecipante". L’email dovrà pervenire almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso prescelto.

Il progetto si articola in diverse aree tematiche e a Capraia e Limite, al momento, sono questi i corsi attivi presso la biblioteca comunale “Pablo Neruda” - Piazza 8 Marzo 1944, 9:

- Il corso 'Trasparenza della Pubblica Amministrazione' che si terrà il 1/07/2025, dalle ore 17:00 alle ore 19:00;

- Il corso 'Uso del computer e dispositivi elettronici (smartphone, tablet, e-book reader, ecc) – Modulo 1 base' che si terrà dal 4/09/2025 al 2/10/2025, dalle ore 16:00 alle ore 18:00;

- Il corso 'Notizie false (fake news) - Come riconoscerle' che si terrà il giorno 8/09/2025, dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa

