Frana in via Montelupo a Montespertoli: al via le indagini, lavori in partenza

Il Comune di Montespertoli ha formalizzato l’intervento di somma urgenza per il ripristino della sicurezza di Via Montelupo, gravemente colpita da un evento franoso lo scorso 15 marzo 2025. La firma del verbale, avvenuta l’11 giugno da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici, segna l’avvio del percorso operativo per restituire piena agibilità e sicurezza a uno dei tratti viari più importanti del territorio. Il costo dell’intervento è stimato in 345.000 euro, coperti mediante l’impiego di avanzo libero e risorse disponibili che erano destinate alla manutenzione di altre strade.

Sono iniziate oggi 16 giugno le indagini geotecniche e strutturali, indispensabili per definire nel dettaglio le modalità di intervento. I lavori veri e propri partiranno all’inizio di luglio e proseguiranno fino al completo ripristino della viabilità.

“Subito dopo il verificarsi dell’evento meteo abbiamo provveduto ad un continuo monitoraggio della frana e abbiamo sottoposto l’intervento a richiesta di finanziamento da parte di Regione Toscana. Purtroppo i recenti peggioramenti hanno fatto emergere la necessità di intervenire con più celerità e quindi abbiamo dovuto finanziare un intervento in somma urgenza utilizzando le risorse che erano previste per gli interventi di asfaltatura delle strade. Questo intervento prosciuga di fatto tutte le risorse che erano disponibili per la sistemazione degli asfalti sulle strade comunali per il 2025 ma non potevamo rischiare di dover chiudere una viabilità così importante” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

L’Amministrazione Comunale, a inizio Aprile, aveva già inserito questo versante franoso nella richiesta di finanziamenti fatta alla Regione nel Documento Operativo di Difesa del Suolo per l’anno 2025 e un ulteriore passo era stato compiuto anche lo scorso 20 maggio, quando l’Amministrazione comunale aveva avanzato, sempre a Regione Toscana, una richiesta formale di finanziamento – stimata in oltre 500.000 euro – per progettare e realizzare in somma urgenza un intervento di consolidamento nei pressi del magazzino comunale. La decisione era stata motivata dal progressivo peggioramento della frana, che aveva già provocato profonde fessurazioni dell’asfalto e uno slittamento evidente ben oltre il ciglio stradale.

Alla luce della situazione critica, l’Amministrazione Comunale ha deciso di procedere con immediatezza, pur consapevole che l’intervento assorbirà integralmente le risorse previste per la manutenzione degli asfalti sulle strade comunali. "Non potevamo permetterci di rischiare la chiusura di una viabilità così strategica per il territorio", ha dichiarato il Sindaco.

Fonte: Comune di Montespertoli

