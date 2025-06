Parcheggi nel centro storico a Certaldo: Fratelli d’Italia presenta la mozione in consiglio comunale

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Certaldo ha presentato in Consiglio comunale una mozione finalizzata a rafforzare la vocazione turistica del nostro Comune attraverso un piano strategico per migliorare l’accessibilità al centro storico basso e sostenere concretamente il tessuto commerciale locale.

"Lo sviluppo turistico non può prescindere da un sistema di parcheggi razionale e funzionale – dichiarano Lucia Masini e Riccardo Borghini, consiglieri comunali Fratelli d’Italia –. La nostra proposta nasce per colmare un evidente vuoto progettuale che penalizza residenti, visitatori e attività economiche. Certaldo ha enormi potenzialità, ma per valorizzarle servono scelte coraggiose, lungimiranti e coerenti con una visione moderna della città, non soluzioni tampone e parziali".

"Tra i punti qualificanti della mozione spicca la richiesta di individuare un’area idonea alla sosta dei pullman turistici nella zona di via F. Tozzi, già prevista nei programmi elettorali sia del Sindaco Campatelli che di Fratelli d’Italia. Una misura strategica che permetterebbe di razionalizzare i flussi turistici lungo assi più funzionali – dalla stazione a via II Giugno, fino alla funicolare – valorizzando anche percorsi alternativi come via Roma e Borgo Garibaldi" - osserva il consigliere comunale Riccardo Borghini -.

"La recente pedonalizzazione di piazza Boccaccio ha inciso profondamente sulla mobilità locale e sull’accessibilità alla funicolare, oggi priva di un parcheggio comodo nelle immediate vicinanze. È nostro compito puntare all’aumento del numero dei parcheggi per restituire un servizio fondamentale ai residenti, favorire la prosperità degli operatori economici e non per ultimo per promuovere l’aumento del flusso turistico e la piena fruizione dei servizi. Una buona gestione urbana deve sapere coniugare accoglienza e vivibilità" - dichiarano i due consiglieri FdI-

La mozione evidenzia inoltre l’urgenza di una riqualificazione dell’area adiacente alla stazione ferroviaria, dove è collocato l’ufficio turistico, e di via II Giugno, arteria centrale della vita commerciale del centro basso. In queste zone la presenza viva e attiva di esercizi commerciali è il miglior antidoto al degrado urbano e un incentivo alla vitalità sociale.

Fratelli d’Italia Certaldo chiede alla Giunta comunale di:

-Individuare un’area idonea alla sosta dei bus turistici;

-Valutare la creazione di nuovi parcheggi nella zona del Borro dell’Uccellina, a servizio dei residenti di Costa Alberti;

-Verificare la possibilità di ampliamento del parcheggio in via De Amicis, anche attraverso il recupero dell’area ex Fattoria di Borgo;

-Studiare la trasformazione dell’ex area demaniale compresa tra via Cavour, via Mameli, Borgo Garibaldi e via De Amicis in nuova zona di sosta.

Masini e Borghini sottolineano, inoltre, che la mozione propone interventi prioritari, ma non esaustivi: numerose altre opportunità potrebbero essere colte per incrementare, con costi contenuti o comunque sostenibili, la disponibilità di spazi per la sosta in varie zone del centro urbano. Tra queste, meritano particolare attenzione alcune aree nei pressi di piazza Libertà, piazza dei Macelli, via Fiorentina, Certaldo alto ed altri punti strategici. Interventi puntuali ma coordinati che, pur diversificati, concorrerebbero a rendere il centro cittadino più accessibile, attrattivo e vivo – a beneficio tanto dei residenti quanto dei visitatori.

Concludendo l’analisi della mozione, per Masini e Borghini “Le politiche a favore del commercio di prossimità e del turismo di qualità sono fondamentali per evitare lo svuotamento del centro cittadino e devono poggiare su infrastrutture adeguate e servizi accessibili. La rinascita del cuore di Certaldo parte da infrastrutture intelligenti, servizi efficienti e una visione chiara, condivisa e integrata di futuro della città”.

Fonte: Fratelli d'Italia Certaldo

