I divulgatori scientifici Conte e Senese in visita all'osservatorio Beppe Forti di Montelupo

L'osservatorio Beppe Forti di Montelupo Fiorentino ha ricevuto nei giorni scorsi la visita di Paolo Conte e Antonella Senese, divulgatori scientifici e ideatori di laboratori didattici di astronomia e scienze della terra. Nell'occasione, venerdì scorso 13 giugno, Conte e Senese hanno ritirato gli attestati di conferma degli asteroidi a loro assegnati da Maura Tombelli, fondatrice e direttrice dell'osservatorio astronomico di Montelupo, e Fabrizio Bernardi e di quello assegnato a Rossella Panarese, ideatrice e curatrice di Radio3 Scienza.

Conte è un autore e conduttore di Radio3 Scienza, un programma di Rai Radio 3 dedicato alla divulgazione scientifica. In particolare, è autore e conduttore di puntate come quella intitolata "Come è fatto un calendario" che esplora le origini storiche dei calendari e le loro differenze tra solari e lunari. Ha anche condotto una puntata dal titolo "Tutte le donne sulla Luna", con la partecipazione di Natacha Fabbri. Inoltre, è stato presidente di giuria del premio nazionale per la divulgazione scientifica spaziale "Rossella Panarese", premio promosso da Donne fra le stelle di cui nel 2024 ha ricoperto il ruolo di presidente di giuria.

I due divulgatori Conte e Senese dal 1995 portano avanti la divulgazione nelle scuole con didattica dell'astronomia e scienze della terra. Per il loro impegno, l'International Astronomical Union ha intitolato loro un asteroide che dal 2021 si chiama "Seneseconte".

