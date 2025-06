Incidente con il trattore, operaio di 47 anni muore dopo due giorni

Dopo due giorni di tentativi da parte dei medici per salvarlo, è purtroppo deceduto l'operaio di 47 anni rimasto gravemente ferito in un incidente agricolo avvenuto a Monterchi, in provincia di Arezzo. L'incidente risale alla tarda mattinata di venerdì 13 giugno, in località Centena, quando l'uomo mentre lavorava nei campi è rimasto travolto dal trattore. Trasportato immediatamente all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena, e ricoverato in condizioni critiche con traumi all'addome e al bacino, il 47enne non ce l'ha fatta.

Sull'episodio sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti. La scomparsa del 47enne, nato in Albania e che da poco aveva acquisito la cittadinanza italiana, ha scosso la comunità di Monterchi dove risiedeva da anni.

Notizie correlate