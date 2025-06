Lavori a Tinaia per sicurezza idrogeologica, assemblea pubblica nella frazione

Mercoledì 18 giugno alle 17 si terrà un incontro al circolo Arci della Tinaia a Empoli dove verranno spiegati i nuovi lavori di mitigazione del rischio idraulico per la frazione che si affaccia sull'Arno. All'assemblea pubblica parteciperanno il sindaco Alessio Mantellassi, la dirigente del Settore Lavori Pubblici Roberta Scardigli, i tecnici del Genio Civile Valdarno Superiore e quelli della Regione Toscana.

IL TIPO DI LAVORI - Nello specifico saranno eseguiti degli importanti lavori, ritenuti rilevanti e urgenti per la sicurezza idraulica, nel tratto di via della Tinaia che va dal ponticino di Capannone (inizio Ciclopista dell'Arno) fino all'incrocio con via del Piano della Tinaia, con conseguente divieto di transito veicolare e ciclopedonale. Tali lavori, in programma dal 23 giugno al 20 ottobre 2025, saranno mirati alla realizzazione di un muro idraulico fondato su micropali. L'intervento è ritenuto urgente anche in seguito a eventi meteorologici intensi come quelli del 14 e 15 marzo scorsi. Durante l'assemblea saranno spiegati in modo dettagliato i lavori e le modifiche alla viabilità.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

