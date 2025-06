Letture d’Estate 2025 alla Biblioteca Vallesiana: storie e laboratori per i più piccoli

Un’opportunità per far conoscere e vivere la Biblioteca in modo stimolante, anche durante la stagione estiva.

A partire da mercoledì 18 giugno la sezione ragazzi della Biblioteca Comunale “Vallesiana” (“Il Giardino segreto”) propone “Letture d’estate 2025”, iniziativa rivolta ai giovanissimi utenti che una volta la settimana (al mattino) avranno la possibilità di immergersi nella “magia delle storie” attraverso letture animate curate dagli operatori culturali della biblioteca. Al termine della lettura, è previsto anche un laboratorio creativo per offrire ai partecipanti la possibilità di divertirsi in modo spensierato tra colori e fantasia.

Questo il calendario delle letture (orario 10.30): mercoledì 18 giugno, mercoledì 25 giugno, mercoledì 2 luglio, venerdì 11 luglio, mercoledì 16 luglio.

Si rende noto, infine, che la Biblioteca Comunale “Vallesiana” osserva da oggi l’orario estivo, valido fino al 15 settembre. Sezione adulti: Lunedì, Mercoledì e Venerdì: dalle 9:30 alle 13:00; Martedì e Giovedì: dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00; Sabato: dalle 9:30 alle 12:30

Sezione ragazzi: Lunedì, Mercoledì e Venerdì: dalle 9:30 alle 13:00; Martedì e Giovedì: dalle 15:00 alle 19:00; Sabato: dalle 9:30 alle 12:30

La Biblioteca rimarrà completamente chiusa dal 4 al 24 agosto 2025

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

