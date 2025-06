Montaione celebra l’amore con la Notte Romantica: musica e atmosfera sotto le stelle

Anche quest’anno Montaione aderisce con entusiasmo a “La Notte Romantica”, l’iniziativa nazionale promossa dall’associazione I Borghi più belli d’Italia, che celebra l’amore in tutte le sue forme nei borghi più affascinanti del nostro Paese.

L’appuntamento è per sabato 21 giugno 2025, a partire dalle ore 21.30 in Piazza della Repubblica, con uno spettacolo gratuito che animerà il cuore del borgo, inserito nel calendario dell'Estate Montaionese 2025.

Ad esibirsi saranno i Fratelli Marelli, una band professionista dal sound originale, che propone un repertorio frizzante ispirato alle atmosfere degli anni '50 e '60, con un mix coinvolgente di rock e swing. Il trio, composto da Francesco Giorgi, Lorenzo Lucci e Pedro Judkowski, offrirà al pubblico un concerto pensato per far ballare, sorridere, ma anche semplicemente per farsi trasportare dalle note sotto il cielo stellato di Montaione.

Un evento che unisce musica di qualità, atmosfera romantica e il fascino intramontabile del borgo, rendendolo lo scenario perfetto per una serata da condividere con la persona amata… o per innamorarsi di nuovo del nostro territorio.

L’ingresso è gratuito.

Per ulteriori informazioni e per scoprire tutte le iniziative legate alla Notte Romantica, è possibile consultare il sito ufficiale: www.borghipiubelliditalia.it

Il ricco programma della rassegna Estate Montaionese 2025 è consultabile nelle pagine del sito di destinazione turistica del comune di Montaione https://www.montaioneintuscany.it/eventi-montaione/

Fonte: Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione