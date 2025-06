Torna a Montelupo il Premio dello Sport Carlo Castellani: tutto pronto per la terza edizione

Anche quest’anno Montelupo Fiorentino rinnova il proprio impegno nella promozione dello sport come strumento di crescita personale e coesione sociale, annunciando la terza edizione del Premio dello Sport “Carlo Castellani”, in programma per il mese di settembre 2025. Il Premio, nato per valorizzare le eccellenze sportive del territorio e ricordare figure che hanno lasciato un segno profondo nella comunità montelupina, prevede tre importanti riconoscimenti.

Premio Carlo Castellani

Assegnato a:

- Atleta dell’anno: sportivo residente (o ex residente) a Montelupo Fiorentino, oppure tesserato per una società sportiva con sede nel Comune, che si sia distinto a livello provinciale, regionale, nazionale o internazionale nell’ultimo anno sportivo.

- Squadra dell’anno: squadra affiliata ad associazioni o società montelupine che abbia conseguito risultati rilevanti negli stessi ambiti.

Premio “Sergio Bitossi”, detto Capino

Dedicato a tecnici, dirigenti o cittadini che, nel corso della loro carriera, si siano impegnati con passione e continuità nella promozione dell’attività sportiva a Montelupo.

Premio “Fulvio Cacialli”, detto Il Menta

Riconoscimento attribuito a singoli, associazioni, imprese o enti del territorio che abbiano favorito la pratica sportiva con particolare attenzione a inclusione, disabilità, educazione e fair play.

Chi desidera proporre una candidatura può farlo entro e non oltre venerdì 20 giugno 2025, inviando il modulo compilato all’indirizzo mail premiosport@comune.montelupo-fiorentino.fi.it, oppure consegnando direttamente il modulo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico presso il Comune in Viale Cento Fiori, 34.

Il regolamento completo e il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune, raggiungibili al seguente link: https://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/novita/premio-dello-sport-al-via-le-candidature-per-ledizione-2025/

Il Premio dello Sport Carlo Castellani rappresenta un’occasione per riconoscere pubblicamente l’impegno, la dedizione e i valori positivi che lo sport trasmette ogni giorno nel tessuto sociale di Montelupo.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa