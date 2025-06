Monumento ai Caduti di piazza della Vittoria, si presenta il libro 'Cento anni sulle ali della Vittoria'

Sabato 21 giugno, a cento anni esatti dalla sua inaugurazione, Empoli rende omaggio al Monumento ai Caduti di piazza della Vittoria con la presentazione del volume “Cento anni sulle ali della Vittoria”, scritto da Nilo Capretti e Rossana Ragionieri.

L’evento si svolgerà alle ore 11 nella Sala Tassinari della Biblioteca comunale, uno degli spazi più significativi dal punto di vista storico e culturale della città, che conserva arredi ottocenteschi tutelati dalla Soprintendenza e appartenuti ad Anton Giuseppe Tassinari, figura di rilievo della politica toscana del XIX secolo.

Il libro nasce da un’attenta ricerca condotta su documenti d’archivio, fotografie d’epoca, giornali, cartoline e manifesti storici, che restituiscono il contesto drammatico della Prima guerra mondiale e del suo impatto sulla comunità empolese. Il Monumento ai Caduti, simbolo di memoria e dolore collettivo, fu voluto dalla cittadinanza nel 1921, quando il Regio Commissario Paolo Lega, in occasione della commemorazione del Milite Ignoto, lanciò un appello per una sottoscrizione pubblica. L’anno successivo venne costituito un comitato esecutivo per la sua realizzazione.

“Ricordare il centenario del Monumento della Vittoria Alata – spiegano gli autori – significa riflettere sul valore civile della memoria, sul sacrificio di tante vite, sulla sofferenza causata dalla guerra e sulle responsabilità storiche di un conflitto che ha segnato profondamente il Novecento”.

L’iniziativa sarà un’occasione per riscoprire la storia del monumento, il suo significato e l’identità collettiva che rappresenta. L’ingresso è aperto al pubblico e alla cittadinanza tutta. In allegato al comunicato sono stati forniti materiali storici e fotografici a corredo del libro e dell’evento.

Notizie correlate