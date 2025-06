Pallanuoto Paralimpica, Rari Nantes Florentia Campione d'Italia

Con una prestazione impeccabile, la Rari Nantes Florentia conquista il titolo di Campione d’Italia nel quinto Campionato Italiano di Pallanuoto Paralimpica, battendo nettamente in finale la WP Napoli Lions per 11 a 4.

La formazione allenata da Laura Perego chiude così una stagione straordinaria, coronata da una doppia vittoria di prestigio. Nella splendida cornice del centro tecnico federale Scandone di Napoli, i gigliati hanno prima superato la Lazio in semifinale con il punteggio di 11 a 5, per poi imporsi con autorità nella finalissima contro i padroni di casa del Water Sport GLS Napoli. Un successo che vale il secondo scudetto consecutivo per la squadra fiorentina, dopo quello conquistato nel 2023, e che permette alla Florentia di affiancare proprio i partenopei a quota due titoli nazionali, alimentando una rivalità sportiva sempre più appassionante.

Il settimo trofeo nazionale nel palmarès della società (4 Coppe Italia, 1 Supercoppa Italiana e 2 scudetti) consolida il ruolo della Rari Nantes Florentia come realtà di riferimento nel panorama della pallanuoto paralimpica italiana, testimoniando l’impegno costante per la promozione di uno sport inclusivo e di alto livello tecnico.

Soddisfazione anche dalle istituzioni: "È una grande vittoria - dichiara Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana delegato allo Sport - Accoglieremo presto la squadra nel Consiglio Metropolitano di Firenze per sottolineare il grande lavoro compiuto da atleti, staff e dirigenti. Siamo orgogliosi di quanto fatto dalla Rari Nantes Florentia: tutta la sua esperienza è un bel messaggio".

Team Rari Nantes Florentia:

Pellegrino Giulia, Di Gangi Niccolò (capitano), Vannucci Alessio, Cericola Francesco, Fattori Federico, Mazzinghi Federico, Capalbo Andrea, Ciulli Simone (vicecapitano), Nocera Cesare, Signorini Alessio, Aquino Federica.

Allenatrice: Laura Perego. Vice allenatrice: Allegra Lapi.

