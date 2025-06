Poggibonsi Pallanuoto in festa per i trenta anni

Oltre cento persone per festeggiare i 30 anni della Poggibonsi Pallanuoto. Una festa con cena e brindisi e con un torneo con Olimpia Colle, Siena Pallanuoto e Poggibonsi Pallanuoto. Tre società unite da una innegabile rivalità campanilistica, ma anche da una sincera e profonda solidarietà. Come quella che ha dato vita al Torneo Avis Chiantibanca di venerdì scorso alla piscina Olimpia di Colle Val d'Elsa organizzato dalla Poggibonsi Pallanuoto e, che per la cronaca, ha visto la vittoria di Siena.

Una bella festa di amicizia sportiva tanto che il presidente giallorosso Massimo Minucci ci tiene a ringraziare vivamente tutti.

«Abbiamo deciso di farlo nella piscina colligiana visto proprio il rapporto di amicizia instaurato con loro, un legame ormai consolidato come quello con Siena».

Un legame che si è ancor più consolidato questo inverno «durante la chiusura dell'impianto del Bernino di Poggibonsi, Le due società, infatti, non hanno esitato a darci una mano e hanno fatto in modo di far allenare sempre i nostri ragazzi». Ci sarebbe anche una terza società, la «Dreams Sport Firenze che ha dato modo ai nostri under 16 di giocare con loro in questa annata non semplice». E, sottolinea Minucci, «siamo sicuri che questi rapporti continueranno a lungo. Alla dirigenze di tutte e tre le società va il nostro e il mio ringraziamento speciale per la disponibilità».

Infine Minucci spiega di essere «estremamente grato al presidente di Olimpia Colle Alessandro Calattini e alla sua vice Rebecca Cioni che hanno consentito lo svolgimento della nostra festa. Una bellissima serata grazie alla collaborazione del bar interno all’impianto, allo sponsor della serata Chiantibanca e all'associazione Avis comunale di Poggibonsi nella persona della presidente Veronica Bernardini che ci accompagna sempre in queste iniziative. Bravi tutti davvero». Alla serata è intervenuto anche l’assessore allo Sport del Comune di Poggibonsi, Filippo Giomini che ha consegnato i premi.

Fonte: Ufficio stampa