Pomeriggio di pesca per bambini al lago Ulivi di Marcignana

Sabato 21 giugno il Club Amici della Pesca invita tutti i bambini e ragazzi fino a 15 anni al Lago Ulivi di Marcignana per un pomeriggio all’insegna della natura e del divertimento.

L’occasione è la tradizionale gara di pesca sportiva, un evento non competitivo pensato per avvicinare i più giovani al mondo della pesca in modo giocoso e rilassato.

Il ritrovo è alle ore 14 per la sistemazione dei partecipanti. La gara partirà alle 15 e proseguirà fino alle 18. Alla fine della giornata tutti i partecipanti riceveranno un premio.

