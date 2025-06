'Razza Umana' di Oliviero Toscani: prorogata la mostra a Palazzo Blu fino al 27 luglio 2025

A fronte del successo di pubblico, Palazzo Blu annuncia la proroga della mostra “Razza Umana” fino al 27 luglio 2025. L’esposizione, ideata e curata da Oliviero Toscani Studio, sta registrando un’ottima affluenza e si conferma come uno degli appuntamenti culturali più significativi della stagione.

La mostra raccoglie oltre 500 ritratti fotografici, realizzati negli ultimi vent’anni da Oliviero Toscani con il contributo di allievi e collaboratori. I volti provengono da ogni parte del mondo: dalla Liguria al Giappone, da Milano alla Colombia, dalla Polonia a Israele e Palestina. Pisa ha avuto un ruolo speciale nella storia del progetto: qui “Razza Umana” fece tappa tra il 2007 e il 2008, proprio nei mesi in cui nasceva Palazzo Blu.

La tappa pisana è stata rinnovata anche nel 2025, con un nuovo set fotografico allestito il 19 maggio scorso, durante il quale molti cittadini hanno partecipato facendosi ritrarre. Un’occasione di condivisione collettiva che ha permesso a nuovi volti di aggiungersi all’enorme archivio del progetto, che oggi conta circa 100.000 immagini.

Molti visitatori hanno potuto ritrovarsi nei ritratti esposti, altri hanno scoperto per la prima volta questo grande affresco umano e corale, in cui si riflette la varietà e la ricchezza dell’umanità contemporanea. “Razza Umana” è infatti prima di tutto un progetto culturale, sociale e antropologico che osserva e celebra la morfologia e la diversità umana. Come amava ripetere Toscani: “Mi commuovo di fronte all’unicità di ogni individuo, e per questo fotografo gli esseri umani nelle loro molteplici espressioni.”

La mostra è visitabile fino al 27 luglio 2025, con i seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì: ore 10.00 – 19.00

Sabato, domenica e festivi: ore 10.00 – 20.00

Un’occasione unica per vedere da vicino un’opera corale che racconta, attraverso i volti, il nostro tempo. Palazzo Blu vi aspetta.

GUAT__OT_5090.eps

Fonte: Fondazione Pisa - Ufficio stampa

Notizie correlate