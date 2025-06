Scuole dell’infanzia di Vinci, aperto il questionario online per i servizi di pre- e post-scuola 2025/2026

È on line un questionario rivolto alle famiglie con bambine e bambini che frequenteranno le scuole dell’infanzia del Comune di Vinci (Stacciaburatta o Barca a vela) durante l’anno scolastico 2025/2026.

L'amministrazione comunale di Vinci sta infatti valutando la possibilità di attivare i servizi di pre-scuola e post-scuola per le scuole dell'infanzia, per il prossimo anno scolastico.

Per questo, nell’indagine – che in questa fase è puramente indicativa – i genitori potranno dialogare con il Comune, manifestando in quale scuola hanno intenzione di iscrivere i propri bambini (Stacciaburatta a Vinci o Barca a vela a Sovigliana), a quale tipologia di servizio sarebbero interessati (pre-scuola, con un’entrata anticipata nella fascia oraria 7.30-8.00, o post-scuola, con entrata posticipata nella fascia oraria 16.30-17.00) e il tipo di esigenza che li spingono alla scelta del servizio.

Per rispondere al questionario, è sufficiente cliccare su https://bit.ly/scuole-infanzia-vinci-2025; è possibile rispondere al questionario fino alle 13 di lunedì 30 giugno.

Il Comune di Vinci, tramite l’ufficio scuola, raccoglierà i dati che arriveranno e sulla base delle risposte deciderà se attivare i servizi di pre- o post-scuola per il nuovo anno scolastico.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

Notizie correlate