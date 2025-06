Iniziato lo smontaggio della grande gru agli Uffizi

Alle 7,45 di stamani sono iniziati i lavori di smontaggio della grande gru del cantiere dei nuovi Uffizi, installata nel piazzale del celebre museo fiorentino nell'ormai lontano 2006. Una delle fasi più cruciali e più spettacolari, la rimozione e il deposito a terra del pesante braccio orizzontale collocato a circa sessanta metri da terra, è stata realizzata grazie all'ausilio di un maxi gancio sollevato in quota tra le 11,30 e le 11,45 circa. L'intervento di disinstallazione del colosso metallico proseguirà nei prossimi giorni, completandosi il 21 giugno, giorno in cui sulla terrazza degli Uffizi si terrà un evento simbolico per festeggiare l'addio alla gru alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli.

