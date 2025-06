Tenta di rubare uno zaino da un’auto parcheggiata a Pisa, 28enne denunciato

La sera dell’11 giugno, i Carabinieri di Pisa hanno arrestato un 28enne extracomunitario per tentato furto. L’uomo aveva cercato di rubare uno zaino da un’auto parcheggiata in via Francesco Da Buti, ma è stato bloccato dai militari dopo un breve inseguimento, allertati da una chiamata al 112.

Durante la perquisizione, il 28enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico da 16 cm, un cacciavite e un attrezzo multiuso, tutti considerati oggetti atti ad offendere e quindi sequestrati.

Oltre all’arresto per furto, è stato denunciato per porto abusivo di armi e strumenti pericolosi. Su disposizione del magistrato di turno, l’uomo è stato rimesso in libertà secondo l’art. 121 delle norme di attuazione del Codice di Procedura Penale.